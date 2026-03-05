Рустам Минниханов: «Интеллектуальные споры не должны быть инструментом недобросовестной конкуренции»

Раис Татарстана призвал не допускать злоупотреблений при защите интеллектуальных прав и в случаях преднамеренного банкротства

В Татарстане на треть вырос объем банкротств граждан, а число дел о несостоятельности компаний, напротив, упало. На итоговом совещании татарстанского арбитража призвали следить за должниками, которые умышленно наращивают долги, чтобы уйти от обязательств через процедуру банкротства. Судьям также поставили задачу — не допускать злоупотреблений в сфере защиты интеллектуальных прав: такие споры не должны быть инструментом недобросовестной конкуренции и вредить имиджу республики. Подробности — в материале «Реального времени».

Средняя нагрузка на судью — 146 дел в месяц

Сегодня состоялось совещание по итогам работы Арбитражного суда Татарстана за 2025-й. За год в инстанцию поступило 46 087 заявлений, или на 12,8% больше, чем годом ранее. Рассмотрели 38 858 дел (+13,9%). Четверть дел от общего объема разрешенных споров (10 032 дела) — в порядке упрощенного производства, еще 13% — в приказном.

Но общее количество рассмотренных дел и заявлений, определяющее реальную нагрузку на судей, значительно выше. Сюда входят и обособленные споры в делах о банкротстве, и заявления на стадии исполнения судебных актов, и заявления об обеспечении иска, и прочие. Всего татарстанский арбитраж в 2025 году рассмотрел почти 100 тысяч заявлений, а если быть точнее — 97 887. Но это все равно на 7% меньше, чем в 2024-м.

Количество рассмотренных дел о банкротстве и обособленных споров в их рамках достигло 63 739 дел, или 65% от общего числа рассмотренных дел и заявлений. Средняя нагрузка на судью составила 146 дел в месяц (-5%). Структура рассмотренных Арбитражным судом Татарстана дел выглядит следующим образом:

46,9% — экономические споры, возникающие из гражданских правоотношений;

33,7% — дела о несостоятельности (банкротстве);

15,2% — экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений;

4% — дела об административных правонарушениях.

Татарстанцы уходят от долгов через процедуру банкротства

В суде отметили рост количества рассмотренных споров по договорам поставки — на 18,7%; по договорам перевозки — на 56,1%; по договорам страхования — на 9,6%, о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций — на 43,9%.

— Коллеги, именно этот показатель вызывает у нас настороженность, так как такие отсуженные требования зачастую ложатся в основу заявлений по банкротству, — отметил председатель Арбитражного суда РТ Виталий Гильмутдинов.

Число дел о банкротстве граждан в Татарстане стабильно растет. В прошлом году поступило на треть больше таких заявлений — 16 346. Это 96% от общего числа исков о финансовой несостоятельности. Рассмотрели 13 553 дела (+45,4%). Через процедуру реализации имущества прошли 11 903 гражданина, и почти всех (98,9%) освободили от долгов.

— Вместе с тем со стороны должников наблюдаются случаи злоупотребления своими правами, реализации противоправных схем по наращиванию долговой нагрузки с целью освобождения от долгов через процедуру банкротства. В этой связи судьям необходимо внимательнее подходить к вопросу оценки поведения должника в процедуре банкротства и в предбанкротный период. Учитывать, что процедура банкротства не предназначена для необоснованного ухода от ответственности и незаконного прекращения долговых обязательств. Освобождение долгов допускается только в отношении граждан, неумышленно попавших в затруднительное финансово-экономическое положение, — указал Гильмутдинов.

Число дел о банкротстве юрлиц упало на 38,6%

Количество дел о банкротстве юрлиц в Татарстане, напротив, снижается. За год объем поданных заявлений существенно уменьшился — с 934 до 573 (-38,6%). Рассмотрели 508 дел (-40%). Сокращение рассмотренных дел также зафиксировали по договорам энергоснабжения — на 36,6%; по спорам о защите интеллектуальных прав — на 34,9%; по налоговым спорам — на 12,7%; по спорам в рамках таможенного законодательства — на 52,1%.

От прокуроров в татарстанский арбитраж поступило 130 исковых заявлений, в основном это: требования о привлечении к административной ответственности — 61,5%, о признании сделок недействительными — 23,8%, о взыскании долга — 8,4%.

Еще 291 заявление было подано по спорам в области налогового законодательства. Из них 43% — требования об оспаривании нормативных правовых актов налоговых органов и действий или бездействия должностных лиц, 46,7% — требования об обращении взыскания заложенного имущества, 5,4% — требования об обязании обеспечить доступ для осмотра заложенного имущества, 4,8% — требования взыскания обязательных платежей и санкций.

В суде активно используется система направления заказных писем в электронном формате, что позволяет снизить нагрузку на аппарат суда и ускорить процедуру извещения участников процесса. В 2025 году судом было направлено 376 597 электронных заказных писем (+41%).

В результате анализа поступающих жалоб на действия судей и работников аппарата выявили 15 судебных актов, вынесенных по обособленным спорам в делах о несостоятельности, изготовленных с нарушением срока. Несмотря на заметное улучшение показателей, судей призвали не допускать нарушений сроков рассмотрения дел.

В течение года было обжаловано 6112 судебных актов, или 6,2% от общего числа принятых. Процент обжалования снизился на 20,2%, в судах других инстанций отменили и изменили 1078 судебных актов АС РТ.

По делам, рассмотренным татарстанским арбитражем, в бюджет перечислили госпошлины на общую сумму 1,355 млрд рублей. Судьи выдали 23 870 исполнительных документов, в том числе на взыскание 218 млрд рублей.

Процент отмены судебных актов АС РТ вырос до 11,6%

В 2025 году судами первой инстанции в Поволжье рассмотрено 505 761 дело и заявление (-2%). Татарстанский арбитраж оказался на третьем месте по количеству рассмотренных дел после Самарской и Волгоградской областей. Участники процессов активно пользовались электронной формой взаимодействия с судом. В прошлом году в Поволжском округе провели на 20% больше дистанционных заседаний — 66 870, и Арбитражный суд Татарстана занял здесь первое место.

Глава поволжского арбитража Денис Плотников также отметил общую тенденцию по снижению общегражданских споров: «Наверное, это говорит о каком-то снижении экономической активности». Количество дел о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам снизилось на 8%.

Общий объем дел о банкротстве вырос на четверть, хотя количество дел о несостоятельности юрлиц значительно сократилось и на уровне ПФО — с 3 589 до 1 648 (-54%). Обратная ситуация с банкротством физлиц — 62 467 дел (+31%).

Прирост также зафиксировали по спорам, связанным с применением законодательства об административных правонарушениях — 35%. Число земельных споров, наоборот, сократилось на 9%, оспаривание нормативных актов госорганов — на 24%, налоговых споров — на 27%.

Арбитражный суд Поволжского округа в прошлом году рассмотрел 6 866 дел первой и апелляционной инстанций, по которым отменил и изменил 795 судебных актов. Процент отмены составил 11,6%, и он на протяжении последних лет растет, что является общей тенденцией по округу. «Объяснение вы знаете. У нас в связи с увеличением размера государственной пошлины значительное количество дел не обжалуются в вышестоящей инстанции, а стороны идут до конца. Наиболее сложные споры поступают в апелляцию и кассацию. Соответственно, каждый отмененный судебный акт влечет больший процент отмены», — пояснил Денис Плотников.

Как в Татарстане 8 лет рассматривали обособленный спор в деле о банкротстве

Отдельно глава поволжского арбитража остановился на проблеме неисполнения постановлений суда кассационной инстанции. По его словам, это очень тревожный показатель, и в Татарстане было два таких случая:

— Мы не состязаемся между инстанциями. Надо это четко понимать. Мы указали одно, кассационная инстанция посчитала по-другому. Я хочу объяснить, что это влечет. Одно из дел — обособленный спор, я даже не поверил помощнику, что оно столько находится в производстве суда, перепроверил. Более 8 лет! Уже два раза кассация отменяла этот судебный акт. Скажите, это отвечает критериям эффективности осуществления правосудия?! Я думаю, это очень большой вопрос. А расходы по делу сколько составили? А само дело о банкротстве, раз это обособленный спор? Оно тоже в производстве более 8 лет? То есть платят вознаграждение арбитражным управляющим, несут расходы по делу. Коллеги, мне кажется, это очень тревожный показатель.

Второе дело, по его словам, находилось в производстве более 4 лет. Денис Плотников призвал не допускать подобных нарушений.

Раис Татарстана в своей речи начал выступление с общих экономических показателей республики по итогам 2025 года. Объем ВРП — 5,73 трлн рублей (+102,9%), отгружено продукции промышленности на 6 трлн (+109,9%), инвестиции в основной капитал — 1,65 трлн (+103,8%). На территории региона формируется 2,1 трлн рублей всех видов налогов и сборов, что еще раз подтверждает, что республика — крупнейший центр экономики в стране.

— Безусловно, на экономический рост и инвестиционный климат влияет уровень доверия предпринимательского сообщества к судебной системе, — подчеркнул Рустам Минниханов. — Арбитражный суд Татарстана обеспечивает надежную защиту прав и законных интересов хозяйствующих субъектов.

«Необходимо отделять риски обычного делового оборота от преднамеренных банкротств»

Оценивая итоги работы суда, раис республики остановился на отдельных моментах. Треть от всех экономических споров составляют дела о банкротстве, которое влечет рост социальной напряженности и несобранных налогов. Поэтому задача — принять превентивные меры, укреплять финансовую дисциплину, не допуская снижения темпов развития экономики. Крайне важно сохранить производство, трудовые коллективы, а также рынки сбыта, подчеркнул Минниханов. В этой части, по его словам, возрастает роль татарстанского арбитража:

— Необходимо отделять риски обычного делового оборота от преднамеренных банкротств и активно применять процедуры, направленные на сохранение платежеспособности организации. Важное значение имеет защита интеллектуальных прав. Споры в сфере интеллектуальной собственности не должны становиться инструментом недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом. Хочу обратить отдельное внимание, так как это напрямую влияет на имидж республики и инвестиционный климат.

Раис республики также указал на актуальность вопроса исполнения судебных решений, поскольку основная цель обращения в суд — восстановление нарушенных прав и защита законных интересов. Принятые судом решения должны своевременно и неукоснительно исполняться в этой части, поручил он.

— При рассмотрении конкретных дел вами могут быть выявлены отдельные противоречия и пробелы в нормативном правовом регулировании. Это хорошая возможность для объединения усилий в целях повышения эффективности правового регулирования и совершенствования законодательства. Органы государственной власти республики готовы участвовать в работе по проработке соответствующих предложений, — заявил Рустам Минниханов.

Под конец выступления он поблагодарил судей за ответственную работу и преданность делу, наградив отличившихся служителей Фемиды благодарственными письмами и дипломами.