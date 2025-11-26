Новости общества

Жители ЖК «Волжская гавань» выступили с жалобами в Госсовете Татарстана

16:31, 26.11.2025

Как говорят представители инициативной группы, часть участков земли, предназначенных для дороги общего пользования, были переоформлены застройщиком

Фото: взято с сайта Госсовета РТ

В Госсовете Татарстана обсудили проблемы инфраструктурного развития ЖК «Волжская гавань». На «круглом столе» присутствовали депутаты, представители профильных министерств и ведомств республики, а также активисты жилого комплекса.

— В результате обхода территории ЖК были подтверждены те нарушения, о которых писали жильцы. Среди них — выполненное не по проекту дорожное покрытие, отсутствие верхнего слоя асфальта привело к разрушению дорожного полотна. Улицы поселка оказались тупиковыми, несмотря на то, что, согласно генплану, в конце каждой улицы должны быть сквозные проезды. В случае ЧП доступ для экстренных служб может быть ограничен, — цитирует руководителя фракции КПРФ Хафиза Миргалимова пресс-служба Госсовета.

По словам Миргалимова, в ЖК также отсутствуют тротуары, система ливневой канализации, охрана, предусмотренные проектом. Центральная дорога сужена до размеров, затрудняющих движение.

взято с сайта Госсовета РТ

Представители инициативной группы жителей заявили, что на территории ЖК идет стройка третьего детсада, хотя первые два не заполнены. Из-за здания заблокирован доступ на набережную. Кроме того, как говорят местные жители, часть участков земли, предназначенных для дороги общего пользования, застройщиком были многократно переоформлены.

— Надо сделать дорожную карту, понимаем, что волшебной палочки у нас нет, тем не менее нужно решить все вопросы поэтапно. Должно быть специальное решение по данной проблеме, — сказал в заключение Хафиз Миргалимов.

Напомним, в Татарстане зафиксировали рекордное число обращений в Жилинспекцию. Они в основном связаны с просьбами разъяснения норм жилищного законодательства. Наиболее значительный рост зафиксирован в Альметьевском районе — 33,8%.

Галия Гарифуллина

