Жители ЖК «Волжская гавань» выступили с жалобами в Госсовете Татарстана

Как говорят представители инициативной группы, часть участков земли, предназначенных для дороги общего пользования, были переоформлены застройщиком

В Госсовете Татарстана обсудили проблемы инфраструктурного развития ЖК «Волжская гавань». На «круглом столе» присутствовали депутаты, представители профильных министерств и ведомств республики, а также активисты жилого комплекса.

— В результате обхода территории ЖК были подтверждены те нарушения, о которых писали жильцы. Среди них — выполненное не по проекту дорожное покрытие, отсутствие верхнего слоя асфальта привело к разрушению дорожного полотна. Улицы поселка оказались тупиковыми, несмотря на то, что, согласно генплану, в конце каждой улицы должны быть сквозные проезды. В случае ЧП доступ для экстренных служб может быть ограничен, — цитирует руководителя фракции КПРФ Хафиза Миргалимова пресс-служба Госсовета.

По словам Миргалимова, в ЖК также отсутствуют тротуары, система ливневой канализации, охрана, предусмотренные проектом. Центральная дорога сужена до размеров, затрудняющих движение.

Представители инициативной группы жителей заявили, что на территории ЖК идет стройка третьего детсада, хотя первые два не заполнены. Из-за здания заблокирован доступ на набережную. Кроме того, как говорят местные жители, часть участков земли, предназначенных для дороги общего пользования, застройщиком были многократно переоформлены.

— Надо сделать дорожную карту, понимаем, что волшебной палочки у нас нет, тем не менее нужно решить все вопросы поэтапно. Должно быть специальное решение по данной проблеме, — сказал в заключение Хафиз Миргалимов.

Напомним, в Татарстане зафиксировали рекордное число обращений в Жилинспекцию. Они в основном связаны с просьбами разъяснения норм жилищного законодательства. Наиболее значительный рост зафиксирован в Альметьевском районе — 33,8%.





Галия Гарифуллина