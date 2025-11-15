Бизнес-обзор: близкая к Шевыревым фирма получила госзаказ на 2 млрд рублей, ПЭК отбила претензии Росприроднадзора

На этой неделе в Татарстане определился поставщик в крупном дорожном госконтракте стоимостью около 2 млрд рублей. Реконструкцию трассы от Столбище до автобана М-12 проведет связанная с подозреваемым в заказе покушения на сноху бизнесменом Станиславом Шевыревым фирма, которая носит схожее с его компанией название «Волга Автодор». «Поволжская экологическая компания» выиграла спор с Волжско-Камским управлением Росприроднадзора, требовавшим почти 400 млн рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду. В казанском ТРЦ «Франт» Булата Нагаева вновь ликвидируют управляющую компанию. Подробности — в очередном обзоре «Реального времени».

Связанная с Шевыревым фирма получила госзаказы на 11 млрд рублей

В четверг стал известен поставщик госконтракта на реконструкцию дороги Столбище — Атабаево. Тендер на обновление участка от села Столбище до платной трассы М-12 (км 1+850 — км 4+650) за 1,95 млрд рублей достался ООО «Волга Автодор».

Заказчик Главтатдортранс в текущем году заключил с этой фирмой уже несколько контрактов на общую сумму 11,2 млрд рублей. Подрядчику предстоит реконструировать в Лаишевском районе участки двух трасс: Казань — Оренбург — Боровое Матюшино, а также Столбище — Атабаево.

На первый взгляд, кроме схожего названия, победившую на торгах фирму с «Волга-Автодором» Станислава Шевырева ничего не связывает. Но бывший руководитель общества Максим Титов ранее трудился у Шевырева в СК «Дострой», в частности, был директором его предприятия. Интересно, что до работы на крупного татарстанского дорожника Титов возглавлял марийскую исправительную колонию №3.

Станислав Шевырев сейчас находится в СИЗО, его подозревают в причастности к нападению на сноху Ирину Шевыреву. Бизнесмен это опровергает, выжившая невестка тоже заступилась за свекра. Свои письма с просьбой освободить предпринимателя направили руководство Миндортранса, главы районов Казани и Татарстана, Набережных Челнов, а также 2,6 тысячи работников коллектива компании «Волга-Автодор». Тем не менее Верховный суд РТ признал законным и обоснованным арест бизнесмена и оставил его под стражей.

На счету «Волга-Автодора» госконтракты на 35 млрд рублей за ремонт и реконструкцию дорог. Еще одна организация с тем же названием собрала госзаказов еще на 30 млрд. По работам обеих фирм перед властями отчитывался именно Станислав Шевырев, хотя учредителем первой до лета 2025-го числился экс-сотрудник МВД Андрей Черкасин, занимавший пост начальника службы безопасности компании и сейчас также арестованный по делу о покушении на Шевыреву.

ПЭК отбила претензии Росприроднадзора на треть миллиарда

В понедельник Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск «Поволжской экологической компании» против Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора. По итогам проверки надзорный орган доначислил крупному игроку мусорного рынка 367,8 млн рублей за размещение твердых коммунальных отходов за 2021 год в качестве платы за негативное воздействие на окружающую среду и еще 17 млн — пени за несвоевременное и неполное внесение денег. В ПЭК не согласились и обратились в суд с просьбой признать решение незаконным и подлежащим отмене, а ведомство направило встречный иск с требованием взыскать доначисленную сумму.

В 2021 году челнинская компания приняла на сортировку 123 729,74 тонны ТКО. По результатам получила 1 307,885 тонны опасных отходов 1—5-го класса опасности и 2 612,111 тонны вторичного сырья. Кроме того, после сортировки осталось 119 824,408 тонны отходов 5-го класса опасности, из которых них 75 853,896 тонны направили на захоронение, а остальное — на компостирование. Также после сортировки ООО «Комунсервис» за 2021 год на захоронение в ООО «ПЭК» поступило 44 805,47 тонны отходов 5-го класса опасности.

Однако в Управлении Росприроднадзора посчитали, что отбор проб провели с нарушениями, поэтому и класс опасности отходов могли определить неверно. Но ПЭК доказала, что работала с аккредитованными лабораториями. Поэтому суд признал недействительным требование о доначислении платы за негативное воздействие на среду и отказал во встречном иске. Решение может быть обжаловано в месячный срок.

Как уже рассказывало «Реальное время», в октябре у «Поволжской экологической компании» появился новый руководитель — Искандер Шигабутдинов. Ранее он возглавлял занятое в той же сфере челнинское предприятие «Теплоснаб», а до этого был директором по развитию ПЭК. Однако и действующий шеф компании Рудель Сафаров остается на своем посту, так что теперь у ПЭК два управляющих.

В ТРЦ «Франт» вновь меняют УК

В понедельник в Казани по решению учредителей ликвидировали юрлицо управляющей компании торгово-развлекательного центра «Франт». Фирма проработала девять лет, и последние два года ее гендиректором был Ленар Розумов, ранее возглавлявший прежнюю УК в этом молле, а сейчас руководящий ООО «Азино».

ТРЦ «Франт» принадлежит одному из крупных собственников коммерческой недвижимости Булату Нагаеву, владельцу ТЦ «Порт» и «Проспект», гостиницы «Биляр», бизнес-центра на Тукая, 23. Причем в комплексе на Фучика, 90 он не первый раз меняет УК. Прошлой весной ТЦ перешел к новой управляющей компании, поскольку предшественник ЗАО УК «Франт», проработавший более 10 лет, ликвидировался.

Как сообщали нашему изданию в компании, сменщик УК «Франт» получил эксклюзивные права на управление коммерческими площадями. «Сейчас торговым центром «Франт» управляет новая УК, а эту [ЗАО УК «Франт»] ликвидируют. У новой УК договоры нового образца с собственником». По словам представителя компании, ротация произошла по воле самого владельца ТЦ. «Вообще, новая УК теперь не будет заниматься арендой. Ее задача — выставлять счета за коммунальные услуги собственникам и арендаторам и получать от них своевременную плату». Он уверял, что смена УК пройдет незаметно, а условия аренды для постоянных игроков не изменятся.

Сделка Тимура Гареева и падение рынка грузовиков

В течение недели «Реальное время» рассказывало о сделке казанского бизнесмена Тимура Гареева, сына татарского генерала Махмута Гареева. Его НПО «Теханалитика» получило 29,8% акций производителя силовой микроэлектроники с оборотом в 6,3 млрд рублей — саранского ПАО «Электровыпрямитель». «Сейчас непростая обстановка с элементной базой. Раньше предприятия ОПК свободно покупали и использовали в аппаратуре зарубежные источники питания разного уровня напряжения — от 3 до 48 В. Теперь военная техника переходит на «доверенную» электронно-компонентную базу (ЭКБ): нужны защищенные силовые модули, микросхемы и транзисторы», — объясняли собеседники издания заинтересованность Гареева-младшего в развитии силовой микроэлектроники. Он выкупил долю предприятия у ООО «Корпорация развития Республика Мордовия». С его приходом может усилиться ориентация на ГОЗ, допускают эксперты.

В России зафиксировали рекордное падение спроса на новые автомобили: в январе — октябре 2025 года продажи снизились на 22%, до 1,197 млн, сообщил Минпромторг. Особенно сильно просел рынок крупнотоннажных грузовиков, по данным «Автостата», за 10 месяцев продали всего 37,9 тысячи большегрузов, или на 57% меньше, чем годом ранее. Тем не менее КАМАЗ лидирует в продажах, заняв более 25% этого сегмента рынка, ненамного обогнав китайский SITRAK. Продажи новых легковых авто сократились за год на 20%, автобусов — на 42%. Наше издание разбиралось в причинах, по которым «съеживается» российский автомобильный рынок, ожидаемых последствиях для экономики и предлагаемых путях выхода из крутого «пике».