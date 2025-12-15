Турпоток в Татарстан растет, но деньги уходят на «серый рынок»

Гостиницам категории меньше четырех звезд не угнаться за посуточной арендой, предупреждают отельеры

Фото: Динар Фатыхов

Число гостей Татарстана и Казани продолжает расти, но местные отели простаивают по три дня в неделю: турпоток перераспределяется в пользу новых объектов и других форматов размещения, в том числе аренды квартир. Что касается санаториев, взрывной рост отдыха здесь прекратился, но номера повышенной комфортности остаются востребованными практически круглый год. Подробнее о том, каким был этот год для туриндустрии, — в материале «Реального времени».



Турпоток в республику вырос на 18%

За январь — октябрь 2026 года прирост турпотока в Татарстан составил порядка 18%, сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной итогам сезона, глава Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. Он подчеркнул, что по итогам года цифра может вырасти. За лето турпоток в республику увеличился на 4,6%, добавил глава Госкомитета.

Главными точками притяжения стали Казанский кремль, остров-град Свияжск, Болгар, Елабуга, Тетюши. Больше всего выросло число гостей в Чистополе — там открылась пристань, соответственно, появился круизный турпоток.

Хороший прирост показывает речное сообщение: и в части круизов, и в части экскурсионных поездок по воде. Прошли тестовые речные рейсы Чистополь — Набережные Челны и Казань — Пермь. Есть надежда, что в будущем они станут регулярными.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— В этом году на внутрирегиональных маршрутах мы видим прирост 24,3%. Растут все круизные центры: и Казань, и Свияжск, и Болгар, и Тетюши, и Чистополь, и Мамадыш, — рассказал докладчик.



Трехзвездочные отели проигрывают аренде квартир

При этом местные отели простаивают по три дня в неделю, сообщила вице-президент Ассоциации отельеров города и республики Лилия Усманова.

— Средняя загрузка отелей составляет порядка 59%. Но это не означает, что все отели у нас постоянно загружены. Три дня в неделю номера остаются свободными. Турпоток перераспределяется среди новых объектов и различных форматов размещения, в том числе аренды квартир, — говорит она.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Конкуренция с «серым рынком» — один из главных вызовов перед отраслью в новом году. Готовы к нему не все. В Татарстане сейчас зарегистрировано 547 гостиниц — девять отелей пятизвездочной категории, 41 — категории четырех звезд, 87 — категории трех звезд.

— На данный момент у нас достаточно большой объем отелей премиум-сегмента, но гостиницы категории 2—3 звезд не выдерживают конкуренции с посуточной арендой и «серым рынком», — утверждает вице-президент ассоциации отельеров.

Чаще всего туристы приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, регионов Поволжья. Растет доля гостей из стран Содружества и других государств.

— Тип поездок меняется. Люди не ограничиваются классическими выходными в Казани. Они комбинируют свои туры с Болгаром и Свияжском, ездят в загородные и водные комплексы, выбирают насыщенные программы. Гости все чаще останавливаются на три и более ночей, внимательно сравнивают цены. Спонтанных бронирований становится меньше, растет запрос на соотношение лучшего качества и цены, — добавила Усманова.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Путевки в санатории подорожали на 17%

Если говорить о санаториях, то здесь наиболее востребован премиум-сегмент. Средняя загрузка на сегодня составляет 65—70%, что в целом является средним показателем, рассказал председатель правления Республиканской ассоциации санаторно-курортных организаций (РАСКУ) «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.

— Пустуют номера невысокого уровня, номера повышенной комфортности заняты практически круглый год, — утверждает спикер.

Путевки в санатории Татарстана в этом году подорожали на 17% — в среднем стоимость составила порядка 4 170 рублей в сутки на человека. В среднем гости проводят на лечении 9,4 дня. Продолжительность отдыха снизилась на 6% в связи с тем, что стали популярны туры выходного дня, добавил Терентьев. Востребованы они, в частности, у молодой аудитории.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Жители крупных мегаполисов приезжают на выходные. Далее эти же гости покупают путевки на полноценную оздоровительную программу на 10—12 дней, — сообщил Терентьев.

Доходы здравниц увеличились на 11%, составив почти 1,5 млрд рублей. За 10 месяцев их посетило порядка 138 тыс. гостей — это почти на 2% больше, чем годом ранее. По числу отдыхающих Татарстан занял восьмое место в России.

— Взрывной рост отдыха в санаториях прекратился, мы вышли на некое плато. Часть регионов потеряла [гостей], некоторые, в том числе Татарстан, приросли, — констатировал председатель правления РАСКУ.



Татарстан — в лидерах по России

В целом по России за 10 месяцев было совершено 76,2 млн турпоездок — почти на 5% больше, чем годом ранее. К концу года, с учетом празднования Нового года, есть надежда побить планку в 100 млн, прогнозирует глава Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Татарстан вошел в число лидеров наравне с Москвой, Санкт-Петербургом, Крымом, Краснодарским краем. Были и регионы-«сюрпризы», неожиданно показавшие существенный прирост: это Карачаево-Черкесия, Адыгея, Калмыкия, Тверская область и даже Чукотка.

Ожидаемо вызовом для отрасли Сангаджи Тарбаев назвал кадровый дефицит. Потребность туриндустрии к 2030 году, по прогнозу, составит 437 тыс. рабочих мест. Проблема актуальна и в Татарстане: как говорила Лилия Усманова, нужны подготовленные сотрудники, говорящие на иностранных языках.



Ярким нововведением этого года для отельеров стал туристический налог. Как пояснил сегодня депутат Госдумы Артем Прокофьев, гостиницы столкнулись с административными сложностями.



— Отельеры предлагают отказаться от минимальной ставки турналога и определять порядок исчисления налога в процентах от суммы фактически оказанных услуг, а не предоплат, — сказал спикер.