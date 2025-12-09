Перевозки контейнеров на Горьковской железной дороге выросли на 4%

За период с января по ноябрь текущего года на Горьковской железной дороге перевезли почти 166 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, или TEU). Этот показатель на 4% превышает результаты аналогичного периода 2024 года, сообщает пресс-служба ГЖД.

Значительный рост отмечен в экспортных перевозках: объем отправленных за границу контейнеров достиг 90,7 тыс. ДФЭ, что на 21,2% больше, чем годом ранее. В то же время во внутреннем сообщении зафиксировано снижение — здесь перевезли 75,3 тыс. ДФЭ, что на 11,3% меньше показателей прошлого года.

Общее количество груженых контейнеров во всех видах сообщения за 11 месяцев составило 109 тыс. ДФЭ — на 13,2% больше, чем за тот же период 2024 года. Среди ключевых категорий грузов наиболее заметный прирост показали химикаты и сода: их перевезли в объеме 33,1 тыс. ДФЭ, что на 30,9% превышает прошлогодние показатели. Лесные грузы составили 37,8 тыс. ДФЭ (рост на 18,7%), а бумага — 19,4 тыс. ДФЭ (увеличение на 8,9%).

В целом за указанный период в контейнерах было перевезено 1,8 млн тонн грузов, что на 5,3% больше, чем в январе — ноябре 2024 года. В ноябре сообщалось, что в Татарстане на Горьковской железной дороге переработали более 600 тыс. тонн грузов.

Наталья Жирнова