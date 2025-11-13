Сын татарского генерала Махмута Гареева взялся за элементную базу

Его НПО «Теханалитика» получило 29,8% акций производителя силовой микроэлектроники с оборотом в 6,3 млрд рублей

Тимур Гареев (справа) на вручении награды в полпредстве РТ в России. Фото: Пресс-служба Полпредства РТ в РФ, фото Амира Аббясова

«Сейчас непростая обстановка с элементной базой. Раньше предприятия ОПК свободно покупали и использовали в аппаратуре зарубежные источники питания разного уровня напряжения — от 3 до 48 В. Теперь военная техника переходит на «доверенную» электронно-компонентную базу (ЭКБ): нужны защищенные силовые модули, микросхемы и транзисторы», — полагают собеседники «Реального времени», объясняя заинтересованность Тимура Гареева в развитии силовой микроэлектроники. С ноября этого года сын прославленного татарского генерала Махмута Гареева стал владельцем 29% акций саранского производителя полупроводниковых приборов ПАО «Электровыпрямитель», выкупив бумаги у ООО «Корпорация развития Республика Мордовия». С его приходом на предприятии может усилиться ориентация на ГОЗ, допускают эксперты. Гражданское направление продолжит развивать ГК «Ключевые системы и компоненты», чьим заказчиком является АО «Трансмашхолдинг».

Тот самый Гареев

Научно-производственное объединение «Теханалитика» — структура Тимура Гареева — вошла в капитал саранского предприятия ПАО «Электровыпрямитель», специализирующегося на выпуске силовых полупроводниковых приборов средней и большой мощности. Об этом стало известно из официального сообщения на портале раскрытия информации «СПАРК-Интерфакс», опубликованном в пятницу 6 ноября.

Появление бенефициара татарского происхождения в капитале мордовского завода прошло незамеченным. На этот факт почти никто не обратил внимания, и теоретически вряд ли кого он мог заинтересовать. Тюркская фамилия слишком распространена и в Татарстане, и в Поволжье. Гареев — это татаро-башкирский вариант арабского имени Гарай (Гирей), в переводе с арабского означает «желание, стремление». Из-за популярности за ней может скрываться кто угодно, а сфера производства «Электровыпрямителя» слишком специфическая, чтобы быть легко узнаваемой.

Смутные подозрения о том, что речь может идти «о том самом Гарееве», сыне выдающегося татарского генерала — прославленного советского полководца и участника Великой Отечественной войны Махмута Гареева, появились из частных бесед.

Подозрения о том, что речь может идти о сыне выдающегося татарского генерала Махмута Гареева (на фото), появились из частных бесед. взято с сайта tatarstan.ru

На такой поворот в этой истории осторожно намекнул один из руководителей татарстанского ОПК. Представитель близкого окружения Гареева в разговоре с «Реальным временем» подтвердила, что Тимур Махмудович стал совладельцем саранского завода «Электровыпрямитель». Объяснять причины сделки она не стала, но пообещала, что с комментариями вернется личный помощник Тимура Гареева, а сам бизнесмен готов дать интервью, но позднее.

Что же приобрел сын генерала Гареева в Мордовии? Согласно официальному документу, принадлежащее ему казанское «Научно-производственное объединение «Теханалитика» выкупило 29,8% акций электротехнического предприятия. Бумаги были приобретены у государства. ООО «Корпорация развития Республика Мордовия», владевшее 59,3% акций стратегического предприятия, сократило свое участие в капитале до 29,5%, следует из официального сообщения. Иначе говоря, республиканские власти решили уступить половину своего пакета акций новому партнеру в лице НПП «Теханалитика».

«Реальное время» направило запрос в корпорацию с просьбой прокомментировать сделку по приватизации части госпакета. Ответа пока не последовало. «Руководство обдумывает ваше обращение», — пояснили в приемной гендиректора корпорации. Стоимость сделки не разглашается. Учитывая, что выручка предприятия по итогам 2024 года показала максимум 6,3 млрд рублей, то покупка трети акций могла обойтись в пределах 2 млрд рублей, оценивают эксперты. Добавим: изменения в составе акционеров саранского ПАО «Электровыпрямитель» вступили в силу 1 ноября этого года, что следует из документов.

Третьим будешь?

Тимур Гареев — профессиональный военный, офицер, имеющий первую специальность «инженер по эксплуатации колесных и гусеничных машин». Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР, затем Военную академию им. М.В. Фрунзе и академию Генштаба ВС РФ. Последние 10 лет входил в совет директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», но в качестве независимого директора (актуальные данные в настоящий момент скрыты, — прим. ред.). Известно, что корпорация объединяет 50 предприятий, которые разрабатывают и поставляют противокорабельные и противорадиолокационные ракеты, предназначенные для оснащения авиационных, корабельных и береговых ракетных комплексов тактического назначения. По словам источников, ранее Гареев участвовал в формировании облика ракетной техники, чьи характеристики зависят от элементной базы. «ОПК был и остается драйвером развития силовой электроники», — отметил один из собеседников издания.

Казанское «Научно-производственное объединение «Теханалитика» выкупило 29,8% акций электротехнического предприятия. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«НПО «Теханалитика» Тимура Гареева с почти 30%-ным пакетом акций стало одним из трех крупных акционеров ПАО «Электровыпрямитель». Другим акционером, с пакетом 31,8% акций, является холдинг ГК «Ключевые системы и компоненты», который специализируется на системах для наземного транспорта (железнодорожного, электрического). Еще 29,5% акций осталось у властей Мордовии. Планирует ли государство избавляться от пакета, не сообщалось. В результате на предприятии сложился идеальный паритет.

Диоды и тиристоры для электровозов

Почему саранское предприятие вызывает интерес у широкого круга инвесторов? «Электровыпрямитель» — одно из немногих в стране предприятий, которое продолжает выпускать полупроводниковые приборы на основе кремния. По итогам 2024 года предприятие получило выручку в сумме 6,3 млрд рублей — это максимум за последние несколько лет.

— На сегодняшний день завод выпускает свыше 1 200 наименований силовых полупроводниковых приборов и более 350 типов преобразовательной техники для всех отраслей народного хозяйства. В числе заказчиков более 500 предприятий и организаций промышленности, электроэнергетики, машиностроения, ЖКХ, нефтегазового и оборонно-промышленного комплекса. Среди них — РЖД, ГК «Росатом», «Ростех», ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», — говорится в отчете саранского предприятия.

Ранее сообщалось, что предприятие выпускает также силовые диоды и тиристоры для преобразовательной техники. Они изготавливаются также на базе кремниевых структур и эксплуатируются в промышленности, энергетике и других отраслях. По словам экспертов, «Электровыпрямитель» имеет давнюю базу для выпуска силовых блоков с применением диодов, тиристоров и силовых модулей.

Но, похоже, первыми серьезный интерес к производителю полупроводников, проявили производители наземного транспорта. ГК «Ключевые системы и компоненты» несколько лет обеспечивает заказами саранский завод. Два года назад предприятие освоило выпуск тяговых преобразователей для грузовых электровозов «Ермак». С тех пор оно заточено на разработку и выпуск компонентов для транспорта, заказчиком которых является АО «Трансмашхолдинг».

Глава Мордовии Артем Здунов в прошлом году встречался с главой «Трансмашхолдинга» Кириллом Липой по поводу развития саранского завода. Сообщалось, что «Трансмашхолдинг» собирается вложить 2 млрд рублей в создание Центра преобразовательной техники.

Глава Мордовии Артем Здунов в прошлом году встречался с главой «Трансмашхолдинга» Кириллом Липой по поводу развития саранского завода. взято из телеграм-канала "Здунов здесь"

Здесь рассчитывали наладить выпуск электрооборудования для рельсовой техники. «В частности, реле, панелей, контакторов, дросселей, сухих трансформаторов, индуктивных шунтов, сглаживающих реакторов и другой продукции. Ожидалось, что при реализации намеченных мероприятий выручка «Электровыпрямителя» к 2026 году «составит не менее 8—10 млрд рублей», — говорилось в сообщении пресс-службы губернатора. На какой стадии находится этот проект, неясно. Новых сообщений по этой теме не было.

SIC вместо кремния?

Правда, в этом году у саранского предприятия открылись перспективы выхода в новый сегмент рынка полупроводников на основе карбамида кремния (SIC). До этого они работали на основе кремния (SI). Летом на полях форума ПМЭФ-2025 зеленоградская компания «Отраслевые решения» и «Электровыпрямитель» заключили форвардный контракт на поставку отечественной электронной компонентной базы для силовых модулей на основе кремния (Si), а также о сотрудничестве и формировании рынка отечественных силовых приборов и преобразователей электроэнергии на основе перспективной технологии карбида кремния (SiC), сообщала пресс-служба ГК КСК.

Год назад группа компаний провела модернизацию заготовительного производства, были установлены новые станки для операций по производству компонентов полупроводниковых приборов и преобразовательной техники. В августе этого года был запущен корпус электронного облучения полупроводниковых приборов (диоды и тиристоры подвергаются обработке потоком быстрых электронов). Инвестиции в строительство нового корпуса в сумме 60 млн рублей были выделены из собственных средств предприятия. Технология электронного облучения разработана с участием физико-технического института имени А.Ф. Йоффе, сообщала компания. Ежедневно на ПАО «Электровыпрямитель» электронному облучению подвергаются в среднем 1 000 полупроводниковых изделий.

Год назад группа компаний провела модернизацию заготовительного производства, были установлены новые станки. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По мнению источников, модернизация предприятия позволит ему выходить на исполнение военных контрактов. «Сейчас непростая обстановка с элементной базой. Раньше предприятия ОПК свободно покупали и использовали в аппаратуре зарубежные источники питания разного уровня напряжения — от 3 до 48 В. Теперь военная техника переходит на «доверенную» электронно-компонентную базу (ЭКБ): нужны защищенные силовые модули, микросхемы и транзисторы», — утверждают источники «Реального времени». С приходом авторитетного человека на предприятии может усилиться ориентация на ГОЗ, допускают эксперты.