Минзем Татарстана подтвердил «Интерфаксу» слияние «Татспиртпрома» и «Росспиртпрома»

При этом сделка позволит сохранить обе юридические структуры, каждая из которых сохранит свою специализацию

Фото: Максим Платонов

АО «Росспиртпром» и АО «Татспиртпром» готовятся к объединению с целью укрепления своих позиций на рынке алкогольной продукции. Как сообщили «Интерфаксу» в Министерстве земельных и имущественных отношений Татарстана, сделка позволит сохранить обе юридические структуры, каждая из которых сохранит свою специализацию.

Глава ведомства Фаниль Аглиуллин уточнил, что после завершения всех корпоративных процедур, включая одобрение ФАС, головная структура каждой компании останется в Казани. Предполагается, что АО «Росспиртпром» продолжит заниматься производством спирта, тогда как АО «Татспиртпром» сконцентрируется на выпуске конечной продукции для потребителей, включающей ликеро-водочные изделия.

Сделка предусматривает оптимизацию производственных мощностей обеих компаний, расширение ассортимента и увеличение объемов производства. Согласно заявлению министра, соглашение готовится около года и будет реализовано по результатам независимой оценки стоимости предприятий.

При этом стоимость сделки официально не разглашается. После объединения планируется усилить потенциал «Татспиртпрома» за счет интеграции собственных производств «Росспиртпрома», расширить географию продаж и ассортимент продукции.

АО «Татспиртпром» включает в себя четыре предприятия: два спиртовых и два ликеро-водочных завода, а также завод вин Vigrosso. Контроль над предприятием осуществляет Республика Татарстан через компанию «Связьинвестнефтехим».

АО «Росспиртпром» обладает восемью спиртовыми заводами общей производительностью порядка 22,5 млн декалитров спирта ежегодно. Предприятие включено в программу приватизации федерального имущества, утвержденную правительством РФ в 2023 году, и в 2024 году перешло в собственность ООО «Бизнес-Альянс».

Дмитрий Зайцев