Казахстан направил кашаганскую нефть в Китай после атаки на КТК

14:40, 10.12.2025

Это последствия атаки украинских дронов на терминал под Новороссийском

Казахстан направил кашаганскую нефть в Китай после атаки на КТК
Фото: Артем Дергунов

После атаки украинских дронов на терминал Каспийского трубопроводного консорциума Казахстан принял решение направить часть нефти с месторождения Кашаган в Китай. Об этом сообщает ТАСС.

Минэнергетики республики заявило, что проводит работу по перераспределению нефтяных потоков, сохранив экспорт через функционирующую инфраструктуру. Это первый случай отправки кашаганской нефти в Китай. Министр иностранных дел Казахстана провел переговоры с Украиной, осудив атаку как нарушение международного порядка и предупредив о последствиях для двусторонних отношений.

Ранее МИД Казахстана выразил протест Украине из‑за атаки на терминал КТК под Новороссийском.

