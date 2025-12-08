Орбана и Путина пригласили на церемонию закладки первого бетона АЭС «Пакш-2»

Ранее США вывели проект строительства АЭ из-под санкций, поскольку Вашингтон хочет, чтобы Будапешт был энергонезависимым

Президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пригласили на церемонию закладки первого бетона в фундамент атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» в феврале 2026 года. Об этом ТАСС рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

АЭС «Пакш-2» станет первым проектом российской атомной станции с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ на территории Евросоюза. Основная лицензия была выдана в августе 2022 года.



Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) 21 ноября сообщало, что американский минфин разрешил операции по проекту АЭС «Пакш-2» в Венгрии, в которых примут участие несколько российских банков.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее Соединенные Штаты вывели проект строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии из-под санкций до его полного завершения, поскольку Вашингтон хочет, чтобы Будапешт был энергонезависимым. Об этом заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран — участниц G7 в провинции Онтарио в Канаде. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что санкции, затронувшие сооружение АЭС «Пакш-2», были введены в ноябре 2024 года администрацией Джо Байдена, но в июне приостановлены администрацией Трампа.

Рената Валеева