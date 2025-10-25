Бизнес-обзор: в «Волгадорстрое» ввели наблюдение, в ПЭК пришел новый шеф

Метростроевцы из казанской ГСК-ПТ остались с одним собственником

На фоне финансовых проблем ввели наблюдение во второй компании крупного татарстанского дорожника Айрата Миннуллина — в ООО «Волгадорстрой». У бизнесмена, в числе прочего владеющего «Пражским клубом», автовокзалом «Восточный» и накопившего миллиардные долги перед банками, арестовали недвижимость и транспорт на 600 млн рублей. У Поволжской экологической компании теперь два управляющих: наряду с Руделем Сафаровым новым руководителем стал Искандер Шигабутдинов. Под единоличный контроль перешла татарстанская метростроительная компания «ГСК-ПТ», которая проложила большинство линий казанской подземки и соорудила свыше 20 станций московской. Подробнее об этих и других новостях бизнеса — в обзоре «Реального времени».

У подрядчика М-12 ввели наблюдение

У короля дорожных госзаказов Айрата Миннуллина, учредителя ООО «Волгадорстрой», в эти дни ввели наблюдение во второй одноименной компании. Первая — была признана банкротом еще в сентябре, тогда же в отношении самого бизнесмена ввели реструктуризацию долгов.

Наблюдение или начальную стадию процедуры банкротства в «Волгадорстрое» ввели по иску Татсоцбанка на 600 млн рублей. В целом дорожник должен этому кредитору около 1,8 млрд рублей. Суд также принял заявление о вступлении в дело от Ак Барс Банка на сумму чуть более 90 млн рублей, но бизнесмен должен ему свыше 2,6 млрд рублей. Еще свыше 1 млрд рублей Миннуллин должен вернуть в ВТБ, в общей сложности сумма его долгов приблизилась к 9 млрд рублей.

Временным управляющим фирмы назначен Айрат Галимов, член СРО Союз «АУ «Правосознание». Он сообщил, что требование Татсоцбанка включено в третью очередь реестра требований кредиторов. Основанием послужил договор поручительства фирмы по кредиту Миннуллина, который активно занимал деньги в банках во время работы на стройке платной федеральной трассы М-12.

В рамках этого дела суд принял обеспечительные меры, наложив арест на недвижимость и транспорт предпринимателя в размере суммы иска — 600 млн рублей. Заседание по рассмотрению дела о банкротстве состоится в марте 2026 года.

За несколько лет компании Айрата Миннуллина заработали на госзаказах свыше 30 млрд рублей, однако предыдущий год для основного «Волгадорстроя» уже был убыточным: при выручке в 25,4 млрд фирма ушла в минус на 3,6 млрд. Кроме дорожного бизнеса среди активов, которые предприниматель рискует потерять из-за долгов: автовокзал «Восточный», бизнес-центр «Проточная, 8», «Пражский клуб», двухпалубный теплоход «Москва-84» и другое имущество.

Метростроевцы «ГСК-ПТ» перешли в одни руки

В казанской «Горно-строительной компании — подземные технологии» (ГСК-ПТ), которая активно работает на стройке метро в Казани и Москве, во вторник изменился состав учредителей. С 21 октября доля в 49,9% записана на само общество, хотя ранее она принадлежала бывшему директору предприятия Владимиру Криницыну (40%) и Фариду Мухамадиеву (9,9%).

Последний вошел в уставный капитал в мае прошлого года, перед этим возглавив предприятие и сместив Криницына, который бессменно руководил с момента основания фирмы. Мухамадиев на посту руководителя был до сентября 2025 года, затем уступил должность Андрею Козлову.

Контрольный пакет в 50,01% остается у Афиста Мусаева, который получил его лишь в феврале прошлого года. Сегодня кроме казанской «ГСК-ПТ» ему принадлежит еще три московских и одна владимирская компания по строительству метро и железных дорог с общим оборотом свыше 2 млрд рублей.

Что касается татарстанского предприятия, оно было основано в 2009 году для на базе Уральской горно-строительной компании. Занимается устройством безбалластного пути метрополитена, электрификацией контактного рельса, электромеханическими работами, включая системы пожаротушения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для проектов метро.

На счету компании строительство 80% линий казанского метрополитена и 21 станция московского протяженностью более 38,5 км. Наиболее прибыльными для нее были 2021-2022 годы с оборотом на уровне 1 млрд рублей, в дальнейшем выручка упала почти вдвое до 573 млн рублей в 2024-м, чистая прибыль сократилась еще больше — до 906 тысяч.

У ПЭК два шефа

Со среды у «Поволжской экологической компании», крупного игрока мусорного рынка Татарстана, новый руководитель — Искандер Шигабутдинов, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Ранее он возглавлял занятое в той же сфере и тоже челнинское предприятие «Теплоснаб», а до этого был директором по развитию «ПЭК». Однако и действующий шеф компании Рудель Сафаров, согласно сервису, остается на своем посту, так что теперь у «ПЭК» два управляющих.

Компания работает в сфере обращения с ТКО с 1999 года. Сначала занималась сбором вторсырья и приемом люминесцентных ламп, но уже в 2001-м начала вывозить бытовой и строительный мусор. В дальнейшем последовательно развивала новые направления деятельности, в том числе сбор, обезвреживание, утилизацию опасных и транспортировку всех видов отходов. Занималась организацией работы сортировочных комплексов, раздельного сбора мусора, строительством и эксплуатацией полигонов для размещения ТБО и промышленных отходов. Офисы компании работают в Казани, Набережных Челнах и Йошкар-Оле. У ПЭКа, по его же данным, более 3 тысяч клиентов. В штате работает более пятисот человек.

Весной этого года «Реальное время» рассказывало, как коммерческий директор «ПЭК» Александр Гудимов стал собственником предприятия группы. На тот момент он стал единоличным владельцем казанского ООО «ПЭК Регион 1» по сбору отходов (у компании есть схожая челнинская фирма «ПЭК Регион 2»).

Учредителем головной компании и связанных с ней фирм остается Станислав Марюткин. Оборот предприятия в прошлом году вырос на 35% и превысил 1 млрд рублей, чистая прибыль составила 26,4 млн. Бренд ПЭК принадлежит бизнесмену Сергею Петрову, сыну экс-главы поволжского Ростехнадзора Бориса Петрова, который скончался в начале года.

Налоговые новшества и индийский инвестор

К другим новостям бизнеса и экономики. Как последние изменения в налоговом законодательстве отразились на бюджетных доходах, и от чего зависит в конечном счете благосостояние республики, в первой части эксклюзивного интервью «Реальному времени» на этой неделе рассказал руководитель УФНС по РТ Марат Сафиуллин. Во второй части главный налоговик Татарстана привел данные о доходах республики от работы мигрантов, деятельности ведомства по взысканию налоговой задолженности и борьбе с использованием незаконных схем для снижения НДС. «Многие наши предприятия пытаются подменить трудовые договоры на гражданско-правовые и перевести свой штат сотрудников в институт самозанятых», — подчеркнул он.

Индийский бизнесмен Пандей Ашвини Кумар перенес производство чая из Казахстана в Татарстан и намерен заработать $50 млн. «Экономические связи между Россией и Индией держатся в основном за счет госконтрактов с крупными корпорациями. На уровне внешней торговли мало кто из предпринимателей работает — слишком плохо знаем друг друга. Но если индийский предприниматель вложил 200 млн рублей в Татарстане, может готовится потепление?», — рассуждают эксперты о появившемся феномене. В ноябре Кумар откроет в Мамадыше чаеразвесочную фабрику мощностью 50—100 тысяч тонн. Индийские инвестиции «приземлись» благодаря знакомству предпринимателя с экс-главой Мамадышского района Анатолием Ивановым — у обоих оказались общие друзья в Казахстане.