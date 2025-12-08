Татарстанский производитель Pozis представил холодильник для медиков

Фото: Надира Хасанова

Татарстанский производитель Pozis представил на профильном форуме холодильник МНТ-30, который способен поддерживать температуру от -60 до -86 градусов. Об этом сообщает Ростех.

Устройство предназначено для длительного хранения биопрепаратов, плазмы и компонентов крови. Главные преимущества новой модели — стабильность температурного режима и низкий уровень шума, что важно для медицинских учреждений и лабораторий.

Встроенные регистраторы фиксируют показатели камеры и окружающей среды с интервалами от 10 секунд до 1 часа, обеспечивая безопасную автономную работу оборудования. При отклонении от заданных параметров микропроцессорный регулятор подает звуковой и световой сигнал об ошибке.

Изделие уже используется на станциях переливания крови, в лабораторных условиях и других учреждениях здравоохранения, что подтверждает спрос на надежные морозильники для биоматериалов и крови в системе здравоохранения.

Ранее производитель бытовой и медицинской холодильной техники в России Pozis и университет «Иннополис» подписали соглашение о сотрудничестве в области промышленной робототехники.



Рената Валеева