Путин продлил до 2026 года право платить за газ через разные банки

По предыдущему документу такого же содержания срок его действия должен был заканчиваться 31 декабря 2025 года

Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин подписал указ, который продлевает до 1 апреля 2026 года право иностранным покупателям платить за российский газ не только через «Газпромбанк», но и через другие кредитные организации. Документ размещен на официальном портале публикации правовых актов.

Указ вступает в силу со дня подписания. По предыдущему документу такого же содержания срок его действия должен был заканчиваться 31 декабря 2025 года. Последний раз решение продлевали 22 сентября. Расширение платежной инфраструктуры направлено на сохранение расчетов за газ в условиях давления на банк-агент расчетов.

5 декабря 2024 года Путин обновил порядок оплаты поставок газа иностранными покупателями. Согласно новому указу «Газпромбанк» обязан открывать российским поставщикам специальные рублевые счета типа «К» и валютные счета типа «К», чтобы средства от иностранных покупателей зачислялись на эти счета.



Рената Валеева