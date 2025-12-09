В Амурское МЧС поступили КАМАЗы с водолазным комплексом

Сообщается, что техника может повысить эффективность спасательных работ на водоемах региона

ГУ МЧС России по Амурской области получило два полноприводных КАМАЗа, оснащенных мобильным водолазным комплексом. Техника повысит эффективность спасательных работ на водоемах региона, сообщает пресс-служба компании.



Известно, что в первом автомобиле размещена барокамера. Она обеспечивает безопасность водолазов при погружениях под давлением и используется для лечения профессиональных заболеваний. Второй КАМАЗ оснащен тремя выдвижными модулями со сварочным оборудованием, трапом для погружения, водолазным снаряжением и снегоходом. Модули адаптируются к сезону: в них можно разместить обогреваемую палатку или моторную лодку.

Всего в России шесть таких комплексов, три из них работают на Дальнем Востоке.

По словам начальника амурского МЧС Игоря Смирнова, новая техника позволит оперативно реагировать на происшествия на воде с минимальным риском для спасателей. Комплекс планируют ввести в боевой расчет после подготовки специалистов — для экстренного реагирования и обеспечения безопасности учебных погружений.

Наталья Жирнова