В Татарстане зарплаты робототехников выросли более чем на треть

Это один из самых высоких показателей среди регионов‑лидеров по динамике роста заработка

Фото: Динар Фатыхов

За 11 месяцев 2025 года в России медианная зарплата для специалистов с навыками в области робототехники достигла 79,7 тыс. рублей — на 14% выше, чем за аналогичный период 2024 года. Такие данные содержатся в исследовании платформы онлайн‑рекрутинга hh.ru, которые есть в распоряжении ТАСС.

Особого внимания заслуживает динамика в Татарстане: здесь медианное зарплатное предложение за указанный период выросло на 37% — с 73,6 тыс. до 100,6 тыс. рублей. Это один из самых высоких показателей среди регионов‑лидеров, уступающий лишь Новосибирской (+67%) и Свердловской (+46%) областям, а также Московской области (+44%).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Рост затронул не только столичный регион, но и значительную часть субъектов РФ, что указывает на востребованность сотрудников, готовых вести высокотехнологичные проекты в стране, — говорится в исследовании.



При этом, как отмечается в исследовании, ожидания татарстанских (и в целом российских) специалистов опережают текущие предложения: соискатели рассчитывают на зарплату в 100 тыс. рублей, что на 25% выше общероссийской медианной планки. Такая разница объясняется высокой требовательностью профессии к междисциплинарным знаниям и дефицитом квалифицированных кадров.

Напомним, что Минпромторг планирует запретить учиться робототехнике на импортном оборудовании.

Наталья Жирнова