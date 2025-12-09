В импортных плодоовощных продуктах в Татарстане обнаружили вредителей

Импортные товары поступали в республику из Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Беларуси и Китая

Фото: Мария Зверева

С начала 2025 года до 1 декабря специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан провели исследования более 6,5 тыс. тонн импортной подкарантинной продукции. Этот показатель в 4,3 раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года, когда было проверено 1,5 тыс. тонн.

Импортная продукция поступала в республику из Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Беларуси и Китая. Среди обследованной продукции — свежая зелень, чеснок, картофель, различные виды овощей, орехи, сухофрукты, фрукты, семенной материал и технические грузы, включая рапсовый и льняной шрот.

В ходе экспертизы специалисты выявили карантинные объекты в 13 партиях плодоовощной продукции общей массой свыше 53 тонн. В частности, в партии чеснока обнаружен томатный трипс (Frankliniella schultzei), в двух партиях персиков — восточная плодожорка (Grapholitha molesta), а в девяти партиях салата «Айсберг» — вест‑индийский цветочный трипс (Frankliniella insularis).



— Лабораторные исследования, проводимые в нашем филиале, позволяют своевременно выявлять карантинные организмы в импортной продукции и предотвращать их распространение на территории России, — отметила замзаведующей испытательной лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане Ульяна Полканова.

Наталья Жирнова