ВИП-поручители казанского миллиардера и охрана потерпевшей в суде: кого боится выжившая Ирина Шевырева

Верховный суд Татарстана не поверил потерпевшей, ее обвиняемому свекру и его заступникам, включая глав и министра

Фото: Реальное время

Под усиленной охраной зала заседаний прошло сегодня рядовое заседание апелляционной инстанции по жалобе на арест Станислава Шевырева. Еще вчера пресс-служба Верховного суда РТ уведомила СМИ о разрешении на съемку процесса, а сегодня приставы следили, чтобы в зале не было сделано ни кадра. Позиция суда кардинально поменялась в связи с внезапной явкой потерпевшей. Вчера вечером отбившуюся от покушения Ирину Шевыреву выписали из РКБ, а уже сегодня она выступила в защиту свекра. «Вольную» для него заочно просили и не выпросили 2,6 тысячи работников фирмы «Волга-Автодор», ведущие застройщики, глава Миндортранса республики и первый замдиректора ГИСУ РТ. О новых поворотах дела — в репортаже «Реального времени».

Пережившая покушение Ирина Шевырева воссоединилась с подозреваемым супругом

Глобальный сбой в системе оператора связи вчера не позволил Верховному суду Татарстана рассмотреть апелляцию на арест бизнесмена Шевырева. Параллельно по тем же причинам были сорваны десятки процессов, требующие «явки» арестантов путем подключения видео-конференц-связи с изоляторами.

К сегодняшнему утру техническую проблему решили, однако к 8.30 сотрудники казанского СИЗО не успели переместить нужного арестанта в специальную камеру для связи с судом. В итоге процесс стартовал ближе к десяти. Однако, когда настал черед выступления Станислава Шевырева, выяснилось — качество связи и техники таково, что из пяти сказанных им слов в зале суда слышны лишь три. Судья объявил перерыв и попросил сотрудников СИЗО перевести обвиняемого в соседнюю камеру в надежде, что там микрофон работает лучше. Надежда оправдалась.

Чтобы обеспечить связь с СИЗО и Станиславом Шевыревым, понадобилось больше суток. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В зале суда, помимо адвокатов, прокурора и журналистов, собрались родственники арестованного, их адвокаты, охранники и сочувствующие. Сенсацией стало появление на апелляционном процессе Ирины Шевыревой, которая смогла выжить после серии ударов ножом и комы. Как выяснило «Реальное время», женщину лишь вчера вечером выписали из РКБ. Причем из больницы она отправилась домой — к дочкам, свекрови и мужу Ивану, также подозреваемому в покушении. Как утверждает один из источников «Реального времени», следователи предлагали выжившей определенные меры защиты или хотя бы временный переезд, однако женщина дала понять — близких не боится.

Тем не менее в храм Фемиды женщина сегодня пришла в сопровождении аж двух охранников. Правда, все их силы были направлены на то, чтобы помешать журналистам сделать фотографии пережившей покушение — прикрывали ее куртками.

Комментировать угрозы своей безопасности Ирина Шевырева не стала. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

От комментариев Ирина Шевырева и ее адвокат Ирина Князева наотрез отказались. Такую же позицию заняли подозреваемый Иван Шевырев и его защитник Нияз Абдразаков. Заметим, в коридорах и зале суда супруги соблюдали дистанцию — держались в отдалении друг от друга и даже не общались.

На заседании участники возражали против видеосъемки, при этом Князева подчеркивала — с учетом реальной опасности, которой подвергалась ее клиентка, гласность может повредить ей, ее детям и другим родственникам.

Адвокат пояснила — лечение выжившей еще не закончено и пока ей трудно говорить. Поэтому ходатайство за подписью Шевыревой оглашала Князева: «Прошу освободить Шевырева Станислава Вячеславовича в связи с его непричастностью... Считаю, что он не имеет никакого отношения к нападению на меня. Конфликтов у меня с ним не было. Характеризую его как любящего отца и дедушку...»



В защиту Шевырева сегодня выступали адвокаты Рамиль Ахметгалиев, Ильдар Нуриахметов и Юрий Некрасов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В финале процесса Ирина Шевырева попросила удовлетворить это ходатайство и освободить свекра.

«Грамотный специалист, порядочный человек»: непроцессуальные письма председателю суда

В апелляции участвовали три договорных адвоката Станислава Шевырева, занимающего в компании «Волга-Автодор» скромный пост замдиректора. При этом защитой подчеркивалось — именно он являлся ключевым руководителем и держал связь с госзаказчиками этой и других строительных организаций.

По ходатайству адвоката Юрия Некрасова к материалам дела приобщили целый том новых документов: справок о здоровье родителей арестованного — пенсионеров и инвалидов, копии заключений врача по самому Станиславу Шевыреву и протоколы адвокатских допросов шести свидетелей. Ранее приобщенные данные о наградах сегодня были дополнены копией указа главы республики о присвоении звания почетного строителя РТ и грамотой от мэра Казани.

Также защита проделала масштабную работу по поиску заступников и поручителей. Еще вчера к материалам приобщили обращение от коллектива «Волга-Автодора» в адрес председателя Верховного суда Татарстана с просьбой изменить Шевыреву меру пресечения. Вчера под этим письмом подписались 300 работников, а к сегодняшнему дню уже 2 тысячи 600 человек!

Письма от мэра Казани Ильсура Метшина и друга семьи, замглавы исполкома города Игоря Куляжева в суд пока не поступали. предоставлено пресс-службой мэрии Казани

Из обращения следовало — Шевырев является ключевым звеном в обеспечении всех процессов компании, которая исполняет социально значимые программы по строительству и обслуживанию дорог в Казани и Татарстане. «Грамотный, высококвалифицированный специалист, порядочный человек», — озвучил часть доводов стройколлектива председательствующий судья. В том числе такой: изоляция бизнесмена способна повлиять на сроки выполнения госконтрактов.

Заметим, в активе казанского «Волга-Автодора» — госконтракты на 35 млрд рублей, по 2025 году — свыше 10 млрд, тут и работы по реконструкции транспортной развязки трассы Казань — Оренбург на участке в Лаишевском районе, и проектирование с ремонтом дорог общего пользования, а еще капремонт проспекта Яшьлек и внутриквартальных дорог с тротуарами в Набережных Челнах.

При этом в столице Татарстана есть еще одна организация с таким названием, за второй числятся бюджетные заказы еще на 30 млрд рублей (6 млрд — в текущем году). Что примечательно, за работу обеих компаний перед городскими и республиканскими властями ранее отчитывался именно Станислав Шевырев, тогда как бенефициаром первой до лета 2025-го числился экс-сотрудник МВД Андрей Черкасин, занимавший пост начальника службы безопасности «Волга-Автодора» и ныне арестованный по делу о покушении на Шевыреву.

В озвученном адвокатом Некрасовым списке ВИП-поручителей оказался и глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов. Егор Данилов / realnoevremya.ru

Некрасов отметил — об изменении меры пресечения с письмами в Верховный суд РТ обратилось немало влиятельных людей, назвал главу исполкома Казани Рустема Гафарова, его коллег — глав районных администраций Казани, а еще — министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарита Ханифова и Ильдара Рашитова, первого замдиректора ГИСУ РТ — организации заказчика большинства бюджетных строек в республике. Правда, содержание их обращений в суде оглашать не стали.

Не остались в стороне от процесса руководители Высокогорского, Тукаевского, Верхнеуслонского, Зеленодольского и Буинского районов, а также города Набережные Челны. Также за Шевырева заступились руководители таких крупных стройкорпораций, как «Унистрой» и «Бриз», а еще — замначальника территориального подразделения Горьковской железной дороги, руководство Казанского порохового завода и Казанского высшего командного военного училища. Нашлись подписанты и в городских МУПах — «ДРЭУ Кировского района Казани» и «Горводзеленхозе».

Особняком назван некий депутат Госсовета Татарстана Ахметов. Без уточнения его имени и ранее занимаемых должностей. Как позже выяснилось, речь шла не о бывшем вице-премьере — министре сельского хозяйства, а его однофамильце — главвраче городской больницы Рамиле Ахметове.

Не указан мотив и действия: почему защита считает незаконным обвинение, предъявленное Шевыреву

На заседании выяснилось — с 24 октября Станислав Шевырев получил в деле о покушении статус обвиняемого. Однако постановление о его привлечении в этом качестве уже обжаловано на имя руководства прокуратуры РТ и регионального управления СК.

— Обвинение не соответствует требованиям закона — не содержит конкретных действий, предъявляемых Шевыреву и остальным фигурантам, все они указаны в качестве соучастников и соисполнителей, — объяснил на заседании адвокат Юрий Некрасов. — На видео зафиксировано — это делал один человек, и это явно не Станислав Вячеславович, который в этот момент находился на производственном совещании.

Адвокат Нуриахметов назвал показания Галлямова непоследовательными и противоречивыми. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Защитник указал — в постановлении не прописан и предполагаемый мотив. Причем адвокаты по результатам своего расследования такового тоже не обнаружили.

Представлявший Шевырева-старшего и в Советском суде Казани при избрании меры пресечения адвокат Ильдар Нуриахметов заявил о незаконности ареста. По его мнению, райсуд формально сослался на показания директора гимназии №94 Ларисы Кузьменко (узнавшей о нападении из публикаций СМИ и видеозаписей) и обвиняемого начальника смены охраны «Волга-Автодора» Булата Галлямова, но от обязанности проверить эти доказательства причастности воздержался. Нуриахметов заявил — свои «непоследовательные, противоречивые и содержащие домыслы» показания Галлямов изначально давал лишь на Черкасина, а довод, что указания тот получил от Шевырева, является лишь предположением.

— В суде причастность Шевырева к инкриминируемому ему преступлению не подтверждена. Основания для избрания самой суровой меры пресечения отсутствуют, — подытожил Ильдар Нуриахметов.

«Об идеальных отношениях в семье Шевыревых защите поведали шесть человек — близкие друзья, крестные детей, — дополнил адвокат Юрий Некрасов. — Считаем, судом вывод о причастности сделан преждевременно, и суд первой инстанции предопределил последующую позицию о виновности — в обществе появилось множество версий, которые не имеют никакого отношения к действительности».

Также в защиту Шевырева озвучили данные о болезнях обвиняемого и его родных и со ссылкой на поступившие в суд обращения констатировали — арестованный «обладает огромным кредитом доверия среди своего трудового коллектива, солидных учреждений Казани и республики, а также людей, которым доверяют жители Татарстана. Подчеркивалось — именно связи Станислава Шевырева способствовали тому, чтобы после покушения Ириной занялись лучшие врачи, иначе исход мог быть другим.



На заседании Станислав Шевырев рассказал о приснившемся ему в СИЗО мальчике и заявил о возможности взять ребенка из детдома. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По мнению адвокатов, возможности повлиять на свидетелей и иных фигурантов у Шевырева-старшего не будет и после освобождения из СИЗО. С учетом того, что часть обвиняемых по делу находятся под стражей, а свидетельствующий о заказе преступления Булат Галлямов — под госзащитой и домашним арестом.

Адвокат Рамиль Ахметгалиев поддержал коллег и заявил, что в решении суда были перечислены показания Галлямова с двумя взаимоисключающими версиями и обоснованность подозрений в причастности Шевырева суд оценивать не стал.

Сам бизнесмен — получатель миллиардных контрактов на заседании повторил историю задержания Галлямова, которой делился еще в Советском суде: дескать, начальнику службы безопасности «Волга-Автодора» Андрею Черкасину позвонили из Московского РОВД и попросили обеспечить присутствие на работе Булата Галлямова, якобы разгласив тайну следствия — мобильник Галлямова засветился рядом с местом покушения на Ирину Шевыреву. Если бы Черкасин давал задание этому подчиненному следить за ней и принять меры к устранению, разве он стал бы выполнять просьбу полиции? По мнению Шевырева-старшего, тот должен был действовать совершенно иначе.

Любопытный нюанс — Шевырев оказался в СИЗО 20 октября, последним из установленных на данный момент фигурантов дела. Еще 17 и 18 октября суд отправил туда не признающего вину Черкасина и неофициально работавшего в «Волга-Автодоре» уроженца Таджикистана Бурихона Хамидова, который признался в слежке, дав показания на Галлямова и задержанного после бегства в Таджикистан велокиллера Рафиса Султанова. Султанова водворили в казанский изолятор еще 19-го, после рекордно короткой процедуры экстрадиции. При этом жалоба защиты Черкасина на его арест до Верховного суда РТ по какой-то причине до сих пор не дошла.



Будут ли адвокаты и потерпевшая оспаривать сегодняшнее решение Верховного суда, покажет время. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На заседании суда сегодня Станислав Вячеславович просил принять законное и обоснованное решение и отпустить его. «Чудеса бывают!» — заявил он. Еще сообщил про свою гипертонию и тяжесть пребывания в СИЗО, попросил вернуть его к семье, что переживает тяжелый жизненный период, и к труду:

— В «Волга-Автодоре» я являюсь одним из ключевых руководителей — осуществляю взаимодействие с заказчиками. Боюсь, мой большой коллектив без меня может остаться без работы.

Также он выразил надежду, что все основания для избрания ареста будут опровергнуты в ходе дальнейшего расследования, и утверждал, версия силовиков не соответствует действительности: «Я абсолютно не причастен к покушению на жизнь матери моих внучек, жены моего сына и моей дочери Ириши».

Шевырев рассказал, что в СИЗО ему приснился сон — мальчишка просил его о помощи. «Проснулся в камере — лежат ребята возраста моего сына». Как толковать этот сон — бизнесмен не знает, но уже задумался — может, стоит взять ребенка из детского дома?

Против освобождения бизнесмена выступила прокурор Дарья Медведева. Она высказала мнение, что оснований для отмены ареста или его смягчения пока нет. Верховный суд РТ с ней согласился.

Будут ли адвокаты и потерпевшая оспаривать сегодняшнее решение — покажет время.