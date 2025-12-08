Товарооборот России и Индонезии превысил $3,6 млрд

Около 40% общего объема торговли приходится на промышленную продукцию

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил о значительном увеличении торгового оборота между Россией и Индонезией. По итогам первых десяти месяцев 2025 года объем взаимной торговли достиг $3,6 млрд, показав рост почти на 18%.

Глава Минпромторга отметил, что за последние пять лет торговый оборот между странами вырос на 80%, достигнув в 2024 году отметки в $4,3 млрд. Текущие показатели демонстрируют сохранение позитивной динамики развития российско-индонезийских экономических отношений. Около 40% общего объема торговли приходится на промышленную продукцию. Эти данные были озвучены по итогам встречи Антона Алиханова с министром промышленности Индонезии Агусом Гумиванг Картасасмитой.

Наталья Жирнова