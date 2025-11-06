В Татарстане в сентябре на 43% снизилось промышленное производство автотранспорта

За первые девять месяцев снижение составило 7%

Фото: Динар Фатыхов

В сентябре промышленное производство автотранспорта, прицепов и полуприцепов в Татарстане сократилось на 42,9%, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Такие данные приводит Татарстанстат в отчете о динамике промышленного производства.

С января по сентябрь производство сократилось на 6,9% относительно аналогичного периода 2024 года.

Несмотря на это, общий индекс промышленного производства в республике остается положительным. В сентябре показатель составил 117%, а за январь — сентябрь — 111,6%. При расчете индекса учитывалась динамика выпуска продукции и оказания услуг в различных отраслях.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Параллельно с автотранспортом, сентябрьское снижение объемов зафиксировано в других сегментах:

производство одежды — минус 32,7%,

производство мебели — минус 27,1%,

выпуск готовых металлических изделий и оборудования — минус 23,7%,

производство химических продуктов — минус 2,7%.

За девять месяцев наибольшее снижение отмечено в добыче прочих полезных ископаемых (-20,3%) и производстве мебели (-13,0%).

Напомним, с 1 декабря 2025 года вступят в силу новые правила расчета утильсбора на легковые автомобили. Льготные коэффициенты расчета утильсбора на ввоз иномарок для собственных нужд сохраняются.

Елизавета Пуншева