Минпромторг откажется от прямых субсидий в электронной промышленности

По оценке Минпромторга, предприятия испытывают потребность не в прямых субсидиях на выпуск конечной продукции, а в доступе к долгосрочным заемным средствам

Фото: Реальное время

Минпромторг России анонсировало трансформацию механизмов поддержки отечественной электронной промышленности. С 2026 года ведомство планирует отказаться от прямого субсидирования создания готовых изделий, сделав ставку на предоставление льготных займов. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак в ходе Международного энергетического форума Energy Space 2025, передает ТАСС.

По оценке Минпромторга, предприятия отрасли испытывают наибольшую потребность не в прямых субсидиях на выпуск конечной продукции, а в доступе к долгосрочным и недорогим заемным средствам. Такие ресурсы позволят компаниям эффективнее выстраивать производственные процессы: запускать выпуск новых изделий, формировать складские запасы комплектующих и поддерживать стабильность работы в условиях высокой ключевой ставки.

Новая модель поддержки будет реализована в рамках специальной программы при участии Фонда развития промышленности.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новый технологический сбор за ввоз или производство в РФ продукции с электронной компонентной базой. Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2026 года.



Наталья Жирнова