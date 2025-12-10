Из Казани в Санкт‑Петербург отправился первый зерновой «Грузовой экспресс»

Состав из 44 вагонов‑зерновозов перевезет 3,2 тыс. тонн продукции

Горьковская железная дорога запустила новое направление перевозки зерна: со станции Юдино в Казани отправился первый «Грузовой экспресс» в Санкт‑Петербург. Состав из 44 вагонов‑зерновозов перевозит 3,2 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Маршрут разработан для регулярных поставок грузов в порты Северо‑Запада России. По прибытии в пункт назначения партия зерна будет отправлена на экспорт — ее конечным пунктом станет Южная Африка.



Динамика перевозок зерна в регионе демонстрирует устойчивый рост. По данным Горьковской железной дороги, за январь — ноябрь 2025 года на станциях в Татарстане погружено около 540 тыс. тонн зерна. Это на 11,4% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Напомним, что в республике Буинск стал лидером по намолоченному зерну.

Наталья Жирнова