Глава Татарстана предложил ОАЭ кооперацию в сфере высоких технологий

Рустам Минниханов встретился с Александром Винокуровым — главой инвестиционной группы Marathon Group и председателем Российско‑Эмиратского делового совета

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с Александром Винокуровым — главой инвестиционной группы Marathon Group и председателем Российско‑Эмиратского делового совета, сообщает пресс-секретарь раиса Лилия Галимова.



Российско‑Эмиратский деловой совет, который возглавляет Винокуров, нацелен на развитие экономического сотрудничества между Россией и ОАЭ — продвижение российского бизнеса, привлечение инвестиций и реализацию совместных проектов. Минниханов отметил, что Татарстан активно укрепляет связи с ОАЭ: делегации республики участвуют в инвестиционных форумах и выставках, сотрудничают с компаниями EMAAR и Tawazun, а представители ОАЭ приезжают на форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Рустам Минниханов обозначил потенциал экспорта в ОАЭ (автомобили, вертолеты, суда, нефтехимическая продукция) и предложил развивать кооперацию в области электроники, микроэлектроники и ИТ, а также готовить кадры для этих отраслей. Он подтвердил готовность привлекать эмиратские инвестиции в проекты Татарстана в сферах высоких технологий, строительства, инфраструктуры, науки, образования и туризма.

Наталья Жирнова