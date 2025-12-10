Татарстан стал лидером в цифровизации экспортных сертификатов в ветеринарии

За 11 месяцев 2025 года через цифровую платформу в территориальное управление Россельхознадзора поступило более 2 тыс. заявлений

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане достигнута полная цифровизация процедур оформления ветеринарных сертификатов для экспортеров: все предприятия региона теперь используют платформу «Мой экспорт» для подачи заявок на получение разрешений на вывоз подконтрольной продукции. Об этом сообщает Россельхознадзор республики.

За 11 месяцев 2025 года через цифровую платформу в территориальное управление поступило более 2 тыс. заявлений на оформление ветеринарных сертификатов. Это на 29,7% превышает показатель аналогичного периода 2024 года, когда было зарегистрировано 1,6 тыс. обращений. Оформленные сертификаты касаются сельскохозяйственной продукции и сырья общим весом свыше 104 тыс.тонн. Товары направляются в третьи страны, включая Китай, Монголию, Вьетнам, Турцию и государства Европейского союза.

В количестве обращений за сертификатами формата 5A для перевозки между странами домашних животных зафиксирован прирост на 82,7% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Напомним, что 1,8 тыс. организаций в Татарстане игнорируют требования системы «Честный знак». Только 34 организации и ИП работают в сфере сельского хозяйства по закону.

Наталья Жирнова