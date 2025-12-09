Российские энергетические компании направляют 90% цифрового бюджета на отечественное ПО

В 2024 компании топливно‑энергетического комплекса потратили около 150 млрд рублей, из которых более 90 млрд — на закупку российского ПО в нефтегазовой отрасли

На Международном энергетическом форуме Energy Space 2025 замминистра энергетики Эдуард Шереметцев сообщил, что компании российского энергетического сектора тратят 90% своего цифрового бюджета на закупку отечественного программного обеспечения. Об этом передает ТАСС.

По словам чиновника, отрасль уже несколько лет целенаправленно работает над достижением технологического суверенитета России. Речь идет о формировании способности самостоятельно разрабатывать, производить и внедрять критически важные технологии — именно они призваны обеспечить устойчивость и безопасность отечественной энергетики.

Шереметцев подчеркнул, что энергетический сектор входит в число лидеров по темпам импортозамещения и демонстрирует ощутимые результаты. В качестве примера он привел показатели по ПО: в целом по отрасли 90% цифровых расходов приходится на российские решения, а в атомной энергетике доля отечественного ПО достигает 85%.



Кроме того, Шереметцев напомнил, что в 2024 году компании топливно‑энергетического комплекса потратили около 150 млрд рублей, из которых более 90 млрд рублей пришлось на закупку российского ПО в нефтегазовой отрасли.

Напомним, что одним из достижений центра цифровой трансформации Татарстана стало внедрение отечественного офисного программного обеспечения для государственных органов «Р-7 Офис».

Наталья Жирнова