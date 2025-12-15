Россияне завоевали 7 золотых медалей чемпионата мира из 13

Это — нокаут!

В Объединенных Арабских Эмиратах завершился чемпионат мира по боксу по версии международной ассоциации IBA. Из 12 финалистов золото завоевали Всеволод Шумков и Илья Попов, Исмаил Муцольгов и Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов, а финальную точку поставил Давид Суров. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Чемпион казанской Универсиады до сих пор в строю

В минимальном весе азербайджанец Субхан Мамедов победил россиянина Эдмонда Худояна. И с этой категории мы начнем объяснять уникальность завершившегося чемпионата. Дело в том, что в сентябре состоялся еще один чемпионат мира в английском Ливерпуле, который проходил под эгидой World Boxing (WB). Во многих СМИ на протяжении всего чемпионата велась попытка сравнивать два мировых чемпионата, но это можно делать разве что по вторичным признакам. Касаясь основополагающих, два этих чемпионата очень разнятся. Главная разница в наличии весовых категорий и их обозначении. В IBA — их 13, в World Boxing (WB) — 10. Что касается категории с минимальным весом в IBA, то она ограничивается 48 кг, в WB — 50 кг. При этом необходимо понимать, что разница два кило в наилегчайшей категории касается мышечной массы, это очень много в данном контексте.

Россиянин Худоян по дороге к финалу переиграл казахстанца Темиртаса Жусупова, ранее бывшего чемпионом мира, а сейчас второго номера у себя в стране, после Санжара Ташкенбая, ставшего чемпионом мира в категории до 50 кг. на чемпионате мира WB в Ливерпуле.

Соперник россиянина Худояна — азербайджанец Мамедов в полуфинале был сильнее сородича, призера чемпионатов мира и Европы Сахила Аллахвердови, азербайджанца, защищающего цвета сборной Грузии. Мамедов, Аллахвердови были участниками чемпионата мира WB в Ливерпуле, как узбекистанец Шодиержон Меликузиев. Вице-чемпион казанских Игр стран БРИКС 2024 года уступил на пути к медалям Мамедову.

Татарстанец Сергей Сергеев остался в шаге от чемпионата мира, заняв 2-е место на чемпионате России. Реальное время / realnoevremya.ru

В наилегчайшем весе до 51 кило сенсаций не произошло. Суперзвезда этой категории — Хасанбой Дусматов — переиграл россиянина Баира Батлаева. Дусматов выиграл две Олимпиады, является действующим чемпионом мира по версии IBA. В Дубае он победил на пути к финалу действующего чемпиона Европы Самета Гюнюша из Турции, который, погнавшись за двумя зайцами, выступал и на чемпионате мира WB — и там и там остался без медалей.

Для татарстанских любителей бокса может быть важно, что Дусматов начал свой победный путь по международным турнирам еще с казанской Универсиады 2013 года. Для понимания уровня развития международного бокса «прямо сейчас» достаточно сказать, что Узбекистан выиграл неофициальный командный зачет Олимпиады в Париже, завоевав пять золотых медалей в семи категориях. И звездный Узбекистан очень ответственно отнесся к ЧМ в ОАЭ, делегировав на него трех олимпийских чемпионов, помимо того двух новоиспеченных чемпионов мира по версии World Boxing.

Третье подряд поражение россиянина в финале

В легчайшем весе, до 54 кг, в Дубае было второе, после азербайджанского легковеса Мамедова, попадание призера ЧМ по версии WB в призеры ЧМ по версии IBA. Испанец Рафаэль Лозано стал серебряным в Ливерпуле и бронзовым в Дубае, уступив в полуфинале россиянину Вячеславу Рогозину. Рогозину в финале противостоял казахстанец Сакен Бибосынов: сильный, но возрастной. Он выигрывал чемпионат мира 2021 года. Был призером Олимпиады в Токио, но Сакену 33 года, что критически влияет на его олимпийские перспективы. При том что у Казахстана есть 24-летний Махмуд Сабырхан, который выиграл чемпионат мира в Ливерпуле.

Ринг-герл с недавних пор стали атрибутом не только профи, но и любительского бокса . Реальное время / realnoevremya.ru

Казахстан не только вошел в федерацию World Boxing, но и его легендарный боксер Геннадий Головкин стал ее президентом. Возможно, предчувствуя это, Казахстан ранее отказался от права проведения чемпионата мира 2025 года, которого он добился в августе прошлого года. Чемпионат изначально был перенесен в Турцию, и только в июле нынешнего года президент IBA Умар Кремлев анонсировал, что чемпионат пройдет в ОАЭ. В том числе поэтому, турнир прошел позже, чем у конкурирующей организации, но зато был обставлен, как настоящий праздник боевых единоборств. В ночь перед 13 финалами состоялся турнир IBA.PRO, иными словами, вечер профессионального бокса. В рамках его россиянин Мурат Гассиев отправил в нокаут болгарина Кубрата Пулева, став чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBA, одной из четырех версий профи-бокса.

Финалы по любительскому боксу собрали полные трибуны, судя по картинке с «Матч ТВ». Завершая краткий рассказ о категории до 54 кг — Бибосынов в финале переиграл Рогозина по решению судей, вызвав неописуемую радость у представителей казахстанской сборной. Это к вопросу, как воспринимался чемпионат мира по версии IBA по сравнению с прошедшим ранее World Boxing.

Четвертый бой, а золота все нет…

Несколько слов о событиях в категории до 54 кг. Татарстанским любителям бокса должна быть знакома фамилия монгола Ганхуягина Ган-Эрдене, который на Универсиаде в Казани был третьим в категории до 48 кг, уступив тогда узбеку Дусматову. Но за 12 лет, от года Змеи 2013-го до года Змеи 2025-го, Ган-Эрдене прибавил в весе, поднявшись на две категории тяжелее. В Дубае Ган-Эрдене проиграл легенде бокса Кабо Верде Даниэлю Варела де Пине, первому в истории этой страны олимпийскому призеру, который завоевал бронзу в Париже в 2024 году. Но де Пине не повезло в том плане, что в следующем бою его соперником стал Артур Нагапетян. Это россиянин, который еще в августе нынешнего года занял третье место на чемпионате России в Екатеринбурге, но после этого оформил паспорт Сербии, начав выступать за эту сборную. «Карантин» в его случае не требовался. Поскольку у Нагапетяна не было международной карьеры. Увы, для экс-россиянина он уступил в четвертьфинале Алишеру Джалилову из Узбекистана, который в итоге стал бронзовым призером — как и год назад на казанских Играх стран БРИКС.

Татарстан может похвастать проведением боксерского праздника с видом на Кремль. Реальное время / realnoevremya.ru

В полулегком весе до 57 кг. чемпионом стал казахстанец Оразбек Асыкулов, одолевший в финале Хусравхона Рахимова из Таджикистана, а в полуфинале Андрея Пегливаняна из России. Это была единственная категория, в которой россиянин не дошел до финала в перчатках, зато дал шанс выйти на ринг рефери Сергею Журкину.

История бокса до сей поры помнила сверхуспешный для россиян домашний чемпионат Европы 2002 года, который прошел в Перми. Тогда россияне выиграли девять (!) золотых медалей, при одной серебряной и бронзовой. То есть у россиян было всего по одному поражению в финалах, полуфиналах и предварительных боях. Перед финалом в Дубае у россиян был шанс превзойти то достижение континентального уровня, но три поражения подряд подпортили и статистику, и настроение.

На категории до 57 кг мы должны попрощаться с нашими воспоминаниями о казанской Универсиаде, поскольку в Дубае боксировал еще один монгол Хархююгин Энх-Амар, чемпион Казани 2013 года, когда он победил в финале самого Мишу Алояна, который только по ходу своей спортивной карьеры стал Михаилом.

Есть первое золото в суперчемпионском бою

В легчайшей категории до 60 кг впервые состоялось полное совпадение веса на обоих чемпионатах мира — и в Ливерпуле, и в Дубае. Иными словами, боксерам оставалось только выйти на пик формы в сентябре и декабре, не испытывая проблем со сгонкой веса. Более того, в этом весе турнирная судьба подарила первый суперчемпионский бой, поскольку против россиянина Всеволода Шумкова на ринг вышел узбекистанец Абдумалик Халоков. Олимпийский чемпион Парижа, действующий чемпион мира по обеим версиям. В 2021 году он стал серебряным призером чемпионата мира, обыграв в четвертьфинале Всеволода Шумкова.

Всеволод Шумков первым из россиян завоевал золото в Дубае. скриншот из видео «Всеволод Шумков: «Я был готов к бою с Григоряном»» с канала «Russian Boxing Federation»

И вот они сошлись спустя четыре года. Халоков выиграл золото ЧМ 2023 года по версии IBA в родном Ташкенте, что можно принять на счет родных стен, но свое олимпийское золото Халоков выиграл в Париже, переиграв опытнейшего хозяина ринга — марокканского француза Софиана Умии. При этом перейдя из полулегкого (57 кг) в легкий (60 кг) вес.

Сама по себе категория собрала любопытных бойцов. Тут и призеры чемпионатов мира прошлых лет Серик Темиржанов из Казахстана и монгол Эрденабатын Цеденбаатар, и участники ЧМ в Ливерпуле Артюш Гомцян из Грузии и Ален Рустемовски из Северной Македонии, и «испанец» с азербайджанскими корнями Энрике Какулов Мамедов. Возвращаясь к исходу финала, Шумков переиграл Халокова, став первым российским чемпионом 2025 года.



Первый полусредний вес до 63,5 кг собрал в финале россиянина Илью Попова и Омара Ливазу из Кыргызстана, первого финалиста ЧМ по боксу в 30-летней спортивной истории этой страны. Естественно, Ливаза был счастлив уже от осознания самого этого факта, душу радовали гарантированные 150 тысяч долларов призовых, положенные финалисту. И победа Попова выглядела совсем не такой эпической, как в случае с чемпионством Шумкова.

Что любопытно: еще двумя призерами в категории стали казахстанец Ертуган Зейнулинов и Эммануэль Катеме из Замбии. Зейнулинов участвовал чемпионате мира в Ливерпуле и уступил там в четвертьфинале будущему чемпиону мира Асадходже Муйдинхуджаеву. А Катема уже в Дубае переиграл еще одного россиянина Павла Федорова, который, сменив гражданство, выступает за Сербию. Федоров, а также Артем Агеев, Вахид Аббасов, Владимир Мирончиков, Садам Магомедов и Сергей Калчугин перешли в состав сборной Сербии еще в 2021 году, порадовав местных болельщиков на двух подряд крупных турнирах — чемпионате мира 2021 года и чемпионате Европы 2024-го. Практически все экс-россияне становились призерами этих стартов.

Рефери и тренер Андрей Макейчев неизменный участник боксерских поединков в Казани. Реальное время / realnoevremya.ru

Кстати, личность Аббасова также может косвенно всколыхнуть у россиян приятные воспоминания. Дело в том, что он в 2023 году дрался по профи с Джулиусом Индонго из Намибии. Индонго приезжал в 2016 году в Москву на четвертую защиту чемпионского титула Эдуарда Трояновского. А первая защита Трояновского состоялась годом ранее, в Казани, на ринге в «Татнефть Арене». Были времена, между Универсиадой-2013 и Играми стран СНГ-2014, когда Казань была в центре бокса высочайшего уровня.

Недолго звучал российский гимн

Дважды подряд услышав российский гимн, что сейчас на международных соревнованиях уровня чемпионатов мира крайне редко происходит, наши болельщики, увы, снова вкусили горечь поражений. В полусреднем весе до 67 кг олимпийский чемпион из Узбекистана Асадхуджа Муйдинхуджаев был сильнее нашего Евгения Кооля, подтвердив свой чемпионский титул, завоеванный в Ливерпуле, только в категории до 65 кг. Там он, напомним, переиграл по ходу турнира казахстанца Зейнулинова, который в Дубае дрался в категории до 63,5 кг. Вот эта история — лишнее подтверждение тому, что сравнивать два чемпионата мира зачастую бессмысленно. В Дубае в числе призеров оказались призеры чемпионатов мира и Европы опытнейший армянин Оганнес Бачков и не менее опытный молдаванин Александр Параскив, который ранее на «Европе» уступал нашему Илье Попову, боксируя в более легкой категории.

В первом среднем весе до 71 кг нас, увы, также ожидала неудача. Казахстанец Аслайхан Жусупов переиграл россиянина Сергея Колденкова. Жусупов — второй номер своей страны в этой категории, только в Ливерпуле она ограничивалась весом до 70 кг. И там также победил казахстанец Торехан Сабырхан. Любопытно, что в Ливерпуль казахстанцы посылали два братских дуэта, и чемпионами стали старший брат Махмуд Сабырхан (вес до 55 кг) с младшим Сабырханом и один из братьев-близнецов Айбек Оралбай (свыше 90 кг), и только его брат-близнец Нурбек Оралбай (чемпион мира 2023 года) остался без медалей.

В Дубае обратил на себя внимание Максим Бунаков, заявленный под флагом Германии, при том что лидером немцев в этой категории сейчас числится этнический чеченец Магомед Шахидов.

Исмаил Муцольгов — чемпион мира в категории Сергея Сергеева. скриншот из видео «Российский боксер Муцольгов вышел в финал ЧМ в Дубае в категории до 75 кг» с канала «NewsFirst»

Обидчик татарстанца Сергеева стал чемпионом мира

Средний вес, то есть категория до 75 кг это еще одна возможность сравнивать чемпионаты мира в Ливерпуле и Дубае без всяких экивоков. И там, и там — один и тот же вес, плюс одни и те же лица. Например, бронзовый призер Ливерпуля Саидджамшид Джафаров из Азербайджана проиграл там в полуфинале будущему чемпиону Фазлиддину Эркинбоеву из Узбекистана. В Дубае они снова встретились с тем же итогом — только на уровне четвертьфинала.

Сам Эркинбоев в Дубае проиграл на уровне полуфинала казахстанцу Сабиржану Аккалыкову, также бившемуся в Ливерпуле, но уступившему на ранней стадии. Аккалыков же в финале проиграл Исмаилу Муцольгову, который принес третье золото российской сборной. И тут на ум приходит прямая аналогия с Татарстаном. Наша боксерская звезда номер один Сергей Сергеев на августовском чемпионате России уступил Муцольгову в финале. Муцольгов в финале чемпионата России 2024 года в Иркутске проиграл Егору Шапочанскому, которого Сергеев обыгрывал в финале чемпионата страны 2023-го в Хабаровске.

Умматалиев в этом году выиграл золото в Ливерпуле и проиграл финал в Дубае, перейдя в полутяжелый вес, а это категория до 80 кг. Еще один вес, требования к которому совпадают в обеих международных федерациях. И еще один вес, где можно было напрямую сравнивать силу чемпионов здесь и сейчас. И вот чемпион Ливерпуля Умматалиев проиграл в финале россиянину Джамбулату Бижамову. Правда, необходимо отметить, что на пути к финалу Умматалиев одолел другого россиянина Артема Агеева, который сейчас выступает за Сербию. В числе бронзовых призеров кубинец Арлен Лопес и дагестанский испанец Газимагомед Хамидов.

В победный бой идут суровые россияне

В первом тяжелом весе до 86 кг россиянину Шарапутдину Атаеву достался в соперники Алексей Алферов из Белоруссии. Белорус в полуфинале отправил в тяжелейший нокаут армянина Рафаэля Оганесяна, примерно в такой же, как Гассиев отправил Кубрата Пулева. Между тем Оганесян — призер «Европы», которому дважды путь на пьедестал почета пересекал Георгий Кушиташвили из Грузии. В этот раз они вдвоем стояли на пьедестале почета, став бронзовыми призерами чемпионата мира. Правда, необходимо отметить, что Кушиташвили тоже воспитанник российской школы бокса и выступал за нашу страну до 2019 года. Вес до 86 кг стал первым, где на пьедестале почета были только европейцы, и очередным, где победу одержал россиянин, поскольку Атаев не оставил Алферову серьезных шансов.

Категория до 92 кг максимально повторила итогами чемпионат мира в Ливерпуле. Два кубинца, Лорен Альфонсо в составе сборной Азербайджана и Эммануэль Рейес в составе сборной Испании, стали бронзовыми призерами. А чемпион мира в Ливерпуле Турабек Хабибуллаев сменил золотую медаль на серебряную, поскольку в Дубае уступил россиянину Муслиму Гаджимагомедову.

Наконец, в супертяжелой категории свыше 92 кг чемпионство достаточно легко оформил россиянин Давид Суров, который в финале неоднократно посылал в нокдаун Армана Маханова из Узбекистана, после чего секунданты последнего выбросили на канвас полотенце. Солидным обрамлением финалистов стал дуэт бронзовых призеров, в котором были два призера чемпионатов мира — Мухаммад Абдуллаев из Азербайджана и Давид Чалоян из Армении — представители двух враждующих стран, которые мирно стояли на одной ступени пьедестала почета.

В этой категории немного не повезло со жребием, который еще в предварительных боях вывел из борьбы таких звездных тяжеловесов, как испанец Аюб Гадфа, белорус Владислав Смигляков и кубинец Фернандо Арсола, второй мощный представитель с Острова свободы.

Чемпионат мира в Дубае не красила только «гонка» за флагами

В этой категории выступал и настоящий кубинец Хулио Сезар ла Крус, чемпион мира 2021 года, пожалуй, один из двух самых звездных представителей Острова свободы, добравшихся до города на берегу Персидского залива. Правда, ла Крусу уже 36 лет, что практически сводит его олимпийские перспективы к нулю. Хотя на том же ЧМ в Ливерпуле кубинец умудрился завоевать бронзу. Но съездить в декабре в Дубай и заработать за это десять тысяч долларов, кто же откажется.

Вот эта «гонка за флагами» представлялась главным минусом дубайского чемпионата. Набрать искомые 120 флагов за счет липовых англичан и немцев, за счет того, что казахстанец Алексей Севастьянов представлял почему-то Польшу, узбекистанец Абдулла Раджабов — Камбоджу, единственный англичанин на ринге в Дубае был Мехди Сафак. Правда, на Олимпиаду в Париж он отбирался от Афганистана, а в ОАЭ прибыл ради того, чтобы увеличить количество стран-участниц. 120 против 68 в Ливерпуле, и это при том факте, что в Англии одновременно проводился еще и женский чемпионат. Ну и не надо забывать о крупном призовом фонде ЧМ в Дубае в 10 миллионов долларов. Даже за выход в четвертьфинал можно было заработать 10 тысяч, а это для любительского бокса очень приличные деньги. Дубайская «синица» выглядела не менее привлекательной, чем ливерпульский «журавль» с его единственной приманкой в виде путевки на Олимпиаду в Лос-Анджелес-2028.

Тимур Арсланов (справа) — еще одна надежда татарстанского бокса. Реальное время / realnoevremya.ru

Уровень дубайского чемпионата сам по себе оказался высок, хотя здесь и не было американцев. Но любительский бокс в США сейчас не блещет, о чем говорят итоги четырех последних Олимпиад, где американцы завоевали четыре серебра и три бронзы, начиная с Лондона-2012 и заканчивая Парижем-2024, где не было россиян. Американцы уже не те немногочисленные страны, которые могли бы прислать хороших боксеров в Дубай. Это Англия и Ирландия, Болгария и Франция, Япония и Украина, плюс Бразилия и Куба, Китай и Монголия, которые боксеров делегировали, но не первые номера. Наиболее загадочной в этом плане представляется позиция Китая, который в прошлом году в Казань на Игры стран БРИКС делегировал боксеров с такими именами и фамилиями, как Юбулайиму Мамути, Йердавуилети Майиланбиеке и Халимулати Рехеманду. Если разобраться, то становится понятным, что «традиционный» Китай отдал развитие бокса Синьцзянь-Уйгурского региону, и уйгур Цюн Маймайтитуэрсунь, плюс три этнических казаха в актуальном составе сборной КНР, представляющие этот регион, возникли неспроста. Но и их в Дубай почему-то не делегировали, как не было тут и мастеровитых индусов и тайцев.

В качестве резюме можно еще добавить, что на мировом уровне World Boxing мог конкурировать с IBA, но на уровне европейского континента это будет поражение нокаутом.