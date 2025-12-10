Елабужский завод запустил производство отечественных EFB‑аккумуляторов

На сегодняшний день около 80% российского рынка приходится на импортную продукцию

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

На «Елабужском аккумуляторном заводе» началось серийное производство аккумуляторов по технологии EFB (Enhanced Flooded Battery). Проект направлен на импортозамещение в сегменте автомобильных батарей, сообщает телеграм-канал Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана.

Сообщается, что реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Фонда развития промышленности и ИВФ в рамках программы «Проекты развития». Общий объем инвестиций составил около 157 млн рублей, из которых 97,5 млн рублей предоставлены федеральным ФРП.

В сообщении сказано, что EFB‑аккумуляторы обладают рядом существенных преимуществ перед традиционными батареями: они заряжаются на 45% быстрее, имеют увеличенный срок службы и выдерживают большее число циклов разряд‑заряд. Кроме того, такие аккумуляторы обеспечивают на 30–50% более высокий пусковой ток. На сегодняшний день около 80% российского рынка EFB‑аккумуляторов приходится на импортную продукцию. Запуск производства в Татарстане позволит занять до 8% этого сегмента, снизив зависимость от иностранных поставщиков.

Сейчас продукция завода уже поступает на российский вторичный рынок и экспортируется в страны СНГ. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 80 тыс. полностью локализованных аккумуляторов в год — с использованием отечественного сырья.

Напомним, что ранее в ОЭЗ «Алабуга» произошло возгорание на складе аккумуляторов.

Наталья Жирнова