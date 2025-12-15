«Фактически средний рост составит 5,7%»: в Татарстане обозначили коридор повышения платы за ЖКУ

На выездном заседании Комитета Госсовета республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию обсудили пилотный эксперимент по ЖБО

Фото: Максим Платонов

С 1 октября 2026 года предельный рост платы за коммунальные услуги для жителей Татарстана установлен распоряжением правительства России на уровне 13,4%, но в отдельных муниципалитетах он может быть выше еще на 4,8% — то есть 18,2%. «Может показаться, повышение на 13,4% — это много. Но если сравнить с годовой инфляцией, то повышение находится в пределах ожидаемого. Средний рост за весь год составит всего 5,7%», — убеждал сегодня депутатов глава ГК РТ по тарифам Ренат Гайнутдинов. Больше парламентариев волнует несанкционированный сброс жидких бытовых отходов в загородной зоне. Минстрой РТ готовит пилотный эксперимент по созданию единого оператора ЖБО в Высокогорском районе — он начнет работать в будущем году, вытеснив «серых дельцов». Подробнее — в материале «Реального времени».

Михаил Мишустин утвердил индекс роста ЖКУ в Татарстане в пределах 1,7% и 13,4%

В будущем году продолжится значительный рост как номинальных, так и реальных платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Предельно допустимый индекс платы утвержден на уровне 13,4%, но при этом допустимо отклонение на 4,8% — до 18,2%. Правда, запланированная индексация тарифов на ЖКУ пройдет не с 1 июля, как обычно, а позднее — с 1 октября 2026 года. А с 1 января тарифы автоматически проиндексируют на 1,7% из-за введения НДС для поставщиков коммунальных ресурсов, работавших ранее на УСН.

Об этих особенностях тарифной кампании на 2026 год стало известно пару недель назад, но теперь поступило официальное подтверждение. Сегодня на выездном заседании Комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию глава Госкомитета республики по тарифам Ренат Гайнутдинов сообщил, что соответствующее распоряжение было подписано правительством РФ еще 25 ноября.

— Во всех регионах страны в соответствии с федеральным законодательством в 2026 году предусмотрены два этапа плановой индексации тарифов на коммунальные услуги. С 1 января индексация связана с увеличением ставки налога на добавленную стоимость. Второй этап перенесен с традиционного 1 июля на 1 октября, — сообщил он.

Предельный рост платы в 13,4% обусловлен несколькими причинами. Во-первых, запланирован рост оптовых цен на газ на 9,6% и на его транспортировку на 11,6%. Во-вторых, ожидается рост цен на электроэнергию на 11,3% и на ее передачу на 15,2%.

Инфляция плюс 5,7%: в республике определили коридор роста

Исходя из этих базовых показателей, регулятор формирует тарифы на ЖКУ в Татарстане. Глава тарифного комитета сообщил, что фактический рост платы ЖКУ по году составит 5,7%, но с учетом инфляции.

— Когда речь заходит о цифрах, например о повышении предельного индекса для граждан на 13,4%, то может показаться, что это много, — обратился он к парламентариям. — Но если сравнить с годовой инфляцией, то повышение находится в пределах ожидаемого. С учетом корректировок на удорожание энергоносителей мы ожидаем среднегодовой рост в 5,7%. Именно в этих рамках будет вестись работа.

Затем Ренат Гайнутдинов попросил прессу быть точными в формулировках. «Повышение с 1 октября тарифа на 13,4% может звучать угрожающе. Тем более в отдельных муниципалитетах может быть рост на 18,2%. Но нужно донести до прессы: средний рост за весь год составит всего 5,7%. Это максимальное значение, которое будет возможно», — сказал он.

Установлен ли предельный индекс роста платы за ЖКУ в Татарстане на 2026 год, он не сказал. Между тем с 1 июля 2025 года он составил 17,5%, то есть тарифы были проиндексированы в среднем на эту величину. «Платежки» за ноябрь 2025 года подскочили до 9 тысяч за трехкомнатную квартиру, до 7—8 тысяч за двухкомнатную и до 5 тысяч за однокомнатную (с учетом метража и количества проживающих). Почти половина от этой суммы пришлась на оплату тепла.

Каким окажется реальный рост в 2026 году, если опираться на эту базу, депутаты затруднились прогнозировать.

— Население, к сожалению, неправильно считает, когда берет итоговую сумму по «платежке», умножает на 13—15%. Это неверно, — пояснил позднее журналистам глава Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров.

По его словам, у каждой услуги — свой тариф и объем потребления, а значит, итоговые суммы могут быть выше установленного порога в 13,4%.

Тарифы в «цифре»

Впрочем, одна из основных тем выездного заседания Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию была посвящена цифровизации тарифного регулирования в республике. В 2026—2027 годах Татарстан перейдет на единую платформу регистрации тарифных решений ФГИС «Тариф». Ее администрирует ФАС РФ. До этого регулятор работал на собственной IT-платформе, где находятся экспертные заключения в сфере тепла, водоснабжения и водоотведения. Автономные IT-системы выстроили и другие регионы. Это не только отвлекало финансовые ресурсы на их сопровождение, но и не позволяло оперативно обмениваться данными для поиска оптимальных тарифных решений.

— Население, к сожалению, неправильно считает, когда берет итоговую сумму по «платежке», умножает на 13—15%. Это неверно, — пояснил позднее журналистам глава Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров. взято с сайта Госсовета РТ

В этом году ФАС России вместе с восемью пилотными регионами, включая Татарстан, приступила к созданию единой ФГИС «Тариф». Она должна объединить в единую систему регионы. На ее платформе будут аккумулированы тарифные заявки, экспертные заключения и макроэкономические показатели. Унифицированные подходы обеспечат согласованность тарифной политики в стране, сообщил Ренат Гайнутдинов. В настоящее время в ней содержатся данные по тарифам на воду, тепло и водоотведение. Готовится к внедрению по ТКО. По замыслу ФАС РФ, полная реализация всего функционала ожидается в течение 2026—2027 годов.

— Есть ли какие-либо риски при переходе на ФГИС «Тариф»? — поинтересовался Егоров.

— Это уже больше аналитическая система, которая будет нам подсвечивать и заставлять задуматься: почему в одном регионе для предприятия возможна работа с определенным уровнем затрат, а в другом регионе эти затраты учитываются в другом объеме? Соответственно, для нас, я думаю, это, наоборот, большая помощь, — ответил глава регулятора.

Куда сливают отходы в пригородах

Однако центральное место в обсуждении на заседании заняла проблема несанкционированного сбора жидких бытовых отходов (ЖБО) в пригородах городов. Больше парламентариев волнует несанкционированный сброс жидких бытовых отходов в загородной зоне.

— Здесь огромные деньги крутятся. А самое главное, что экологический ущерб колоссальный. Вокруг Казани сколько поселков понастроили? К примеру, сколько домов в Лаишевском районе? А куда все это уходит, кто знает? — задался вопросом вице-спикер Госсовета Юрий Камалтынов.

Оказалось, что ЖБО — единственный вид деятельности ЖКХ, который не подпадает ни под жилищные, ни под коммунальные услуги. На рынке работают частные компании, которые собирают такие отходы за немалые деньги и сливают куда попало. «Мы видим полный хаос в районах, огромное количество жалоб», — сообщил глава Госжилинспекции Александр Тыгин.

По его мнению, надо положить этому конец. Татарстанские парламентарии участвуют в подготовке соответствующего федерального законопроекта. Им предстоит определить, к какому виду услуг отнести ЖБО.

Тем временем в Татарстане не сидят сложа руки. По словам участников, заинтересованность в регулировании проявили власти Высокогорского района. «Сейчас мы прорабатываем возможность установления услуги. Потому что фактически этот рынок существует, ассенизаторские машины приезжают, собирают плату. Какой объем платы и куда, самое главное, в последующем доставляются эти жидкие бытовые отходы? В овраг? Или в установленном порядке заключают договор с МУП?» — рассуждал глава ГЖИ Александр Тыгин.

В настоящее время Минстрой РТ готовится запустить пилотный эксперимент по созданию в Высокогорском районе единого оператора ЖБО, возможно, он начнет работать в будущем году и вытеснит «серых дельцов».