Новости общества

02:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

КАМАЗ вводит четырехдневную рабочую неделю некоторых подразделений

10:10, 25.07.2025

Решение принято в связи с кризисом на рынке грузовиков

КАМАЗ вводит четырехдневную рабочую неделю некоторых подразделений
Фото: Тимур Рахматуллин

С 1 августа КАМАЗ для некоторых подразделений введет четырехдневную рабочую неделю из-за отсутствия перспектив роста на рынке грузовиков. Об этом предприятие сообщило в своем Telegram-канале.

— В этой ситуации российские производители грузовой техники вынуждены принимать экстраординарные меры по сокращению производства, чтобы сохранить финансовую устойчивость и не прибегать к сокращению персонала, — отметили на предприятии.

Решение коснется подразделений, у которых нет полной загрузки.

Ранее о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю с 29 сентября заявили на АвтоВАЗе и ГАЗе.

Дарья Сайфиева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также