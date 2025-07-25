КАМАЗ вводит четырехдневную рабочую неделю некоторых подразделений

Решение принято в связи с кризисом на рынке грузовиков

Фото: Тимур Рахматуллин

С 1 августа КАМАЗ для некоторых подразделений введет четырехдневную рабочую неделю из-за отсутствия перспектив роста на рынке грузовиков. Об этом предприятие сообщило в своем Telegram-канале.

— В этой ситуации российские производители грузовой техники вынуждены принимать экстраординарные меры по сокращению производства, чтобы сохранить финансовую устойчивость и не прибегать к сокращению персонала, — отметили на предприятии.

Решение коснется подразделений, у которых нет полной загрузки.



Ранее о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю с 29 сентября заявили на АвтоВАЗе и ГАЗе.



Дарья Сайфиева