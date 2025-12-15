Лыжники Коростелев и Непряева вернулись на Кубок мира, но что дальше?

Ардашев, Большунов и другие остаются без мировых стартов

Фото: Мария Зверева

Главной спортивной темой прошедшей недели стало возвращение российских лыжников на международную арену. Пока лишь в нейтральном статусе, но это определенно шаг вперед для отечественных лыжных гонок. Первыми на мировые старты вернулись два представителя сборной Татарстана — Савелий Коростелев и Дарья Непряева. А вот другому татарстанскому лыжнику пришел отказ, но Сергей Ардашев не унывает и на эмоциях выиграл все гонки на этапе Кубка России в Чусовом. Что происходит в российских лыжных гонках на конец года — в материале «Реального времени».

Коростелев и Непряева вернулись на Кубок мира



Свершилось! Российские лыжники наконец-то вернулись на Кубок мира. Произошло это после того, как 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение в пользу России по иску к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Требования российской стороны были признаны обоснованными, а спортсменов обязали допустить к соревнованиям. FIS же, в свою очередь, не просто вернула россиян и белорусов, а пригрозила санкциями за их возможную дискриминацию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Правда, выступать разрешили только в нейтральном статусе, получить который может не каждый. Требования там жесткие, как в документальном, так и в денежном плане. Так, спортсменам для подачи заявки необходимо заплатить 2 тысячи франков (примерно 200 тысяч рублей), что не всем под силу. Что интересно, в случае отрицательного решения эти деньги не возвращаются заявителю.

Первыми нейтральный статус среди лыжников в России получили Савелий Коростелев и Дарья Непряева — победители общего зачета Кубка страны в прошлом сезоне. Оба представляют на внутренних соревнованиях сборную Татарстана. Хотя это не более чем интересная деталь — татарстанская федерация ничего решающего в получении статуса не предприняла.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В итоге Коростелев и Непряева успели заявиться на этап Кубка мира в швейцарском Давосе. Россияне вышли на старты в спринте и индивидуальной гонке. Ни Коростелев, ни Непряева не смогли даже близко подобраться к медальным позициям, но главную для себя задачу выполнили. Оба российских лыжника завоевали по четыре квоты для участия в Олимпийских играх в 2026 году.

Ардашев отбил расходы на заявку в FIS

В это же время в пермском Чусовом состоялся очередной этап Кубка России. В мужской части соревнований не было равных татарстанскому спортсмену Сергею Ардашеву. В отсутствие Коростелева он выиграл все три гонки. Вначале первенствовал на 15-километровой «классике», затем победил в спринте, а в конце обыграл всех в пасьюте.

Этап в Чусовом стал некой отдушиной для Ардашева. Незадолго до старта ему прислали отказ на заявку на нейтральный статус. Причин такого решения спортсмену никто не объяснил. При этом тремя победами на Кубке России лыжник отбил все расходы на заявку в FIS и даже немного остался в плюсе. За три победы в Чусовом Ардашев заработал 300 тысяч рублей. Но теперь он может временно забыть о возвращении на международные соревнования. Без нейтрального статуса шансов на выступление в мировых стартах нет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В женской части соревнований не было равных Веронике Степановой. Олимпийской чемпионке из сборной Татарстана удалось победить в двух из трех гонок на этапе в Чусовом, а также занять второе место на 10-километровой «классике». Лидер российских лыжных гонок потихоньку возвращает свою великолепную спортивную форму после рождения ребенка. Главным же для нее остается выступление на чемпионате России в конце февраля. К этому времени она должна быть готова уже на все 100 процентов.

В общем зачете мужских гонок Кубка России лидирует Сергей Ардашев. Его отрыв от ближайшего конкурента в лице Павла Соловьева вырос уже до неприличных (для последних лет) 185 баллов. У женщин продолжает идти на первой строчке Евгения Крупицкая (410 баллов), которую подгоняет Алина Пеклецова (335). Степанова выбралась уже в топ-5, замыкая «пятерку» вместе с еще одной олимпийской чемпионкой Татьяной Сориной — у них по 242 балла.

У Большунова ничего не ладится

Другой олимпийский чемпион — Александр Большунов — проводит достаточно скромный для себя сезон. Наиболее «ярким» у него получился лишь недавний скандал с лыжником Александром Бакуровым. Инцидент стоил Большунову дисквалификации с открытой датой (до восстановления пострадавшего), но больше всего пострадала его репутация. Дошло до того, что даже партнеры по сборной Татарстана выступили против его поступка.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Со спортивной точки зрения Большунов не слишком удачно провел этап в Чусовом. На 15-километровой «классике» он занял пятое место, пропустив вперед товарища по татарстанской команде Ардашева, двух тюменцев Ивана Якимушкина с Алексеем Червоткиным, а также Илью Семикова из Коми. На спринте чемпион даже не вышел в финал. И только в гонке преследования в воскресенье Большунов попал на пьедестал почета. Уступил он лишь Ардашеву, правда, отставание получилось солидным — 34 секунды. В общем зачете Кубка России Александр идет уже третьим, в его активе 276 баллов. Но не стоит забывать, что в Чусовом не было Коростелева и свои очки прошлогодний победитель зачета не заработал.

Здесь больше вопрос по мотивации олимпийского чемпиона. Никто не скрывает, что у Большунова практически нет никаких шансов на получение нейтрального статуса. Лидер российских лыжных гонок открыто поддерживал нынешнюю власть, чего, по версии руководства FIS, делать нельзя ни при каких обстоятельствах. Именно этот момент может вклиниться в дальнейшую судьбу Александра. Сумеет ли один из лучших лыжников мира выдержать ситуацию, когда российских коллег уже вернули на мировую арену, а его лишили возможности выступить?

Что дальше?

В свете возвращения российских лыжников на мировую арену отныне в обзорах лыжных гонок придется брать в расчет и международные старты. Ближайший этап Кубка России состоится в Ижевске с 20 по 21 декабря. Там точно будут отсутствовать россияне, получившие нейтральный статус. Очевидно, что Коростелев, Непряева и остальные российские лыжники выберут возможность посоревноваться со спортсменами из других стран. К тому же с 28 декабря по 4 января в Италии пройдет легендарная гонка Тур де Ски. Такое обычно не пропускают.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Планы как минимум Коростелева уже подтвердил старший тренер сборной России Егор Сорин. По его словам, лыжник рассчитывает выступить на Тур де Ски, а готовиться к нему будет в Италии.

— Дальше будет подготовка к Тур де Ски. Тренироваться Савелий будет в Италии. От него никаких результатов не ждем. Основная задача — адаптация, — сказал старший тренер сборной России Егор Сорин Sport24.

Что касается перспектив участия ведущих российских лыжников на этапе Кубка России в Казани, то пока не все так однозначно. Гонки здесь пересекаются с этапом мирового тура в немецком Оберхофе. Но некоторые шансы увидеть Коростелева, Непряеву и других остаются. Не зря же они выступают за сборную Татарстана.