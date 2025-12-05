В Казани повысили стоимость проезда в метро до 46 рублей

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана изменил цену проезда в казанском метро. Соответствующее постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2026 года.

Согласно обновленному документу, изменяется стоимость провоза пассажиров и провоза ручной клади сверх установленных норм.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основные нововведения:

стоимость одной дополнительной поездки сверх установленной нормы составит 46 рублей;

стоимость одной дополнительной поездки сверх нормы при использовании транспортной карты на 100 поездок составит 36 рублей;

тариф за провоз ручной клади, превышающей установленные нормы, составит 46 рублей.

По словам главы МУП «Метроэлектротранс» Айдара Абдулхакова, основная причина поднятия — существенное отставание текущих расценок от реальной себестоимости перевозок. Действующие тарифы не покрывают фактических затрат на перевозку пассажиров, что уже привело к накопленному износу инфраструктуры.

Последний раз стоимость проезда в метро Казани повышали в феврале 2025 года.

Рената Валеева