Новый глава Минцифры Начвин: «Готов работать с полной отдачей»

Руководитель ведомства дал комментарий по поводу своего назначения на новую должность

25 сентября Илья Начвин указом Рустама Минниханова был назначен министром цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана. Спустя время новый министр поделился своим комментарием по поводу назначения в своем телеграм-канале.

— Впереди нас ждет много задач и важных проектов, которые требуют внимания и усилий всей команды. Готов работать с полной отдачей ради достижения новых высот в цифровом развитии Татарстана, — сказано в сообщении Начвина.

Он также поблагодарил Рустама Минниханова за доверие и Айрата Хайруллина, которого Начвин сменил на посту, за опыт.

— Особые слова признательности моему наставнику Айрату Ринатовичу Хайруллину — под руководством которого я получил бесценный опыт. Его вклад в развитие цифровой сферы сложно переоценить: он заложил прочный курс и вектор развития отрасли. Желаю ему успехов в новых начинаниях, — пожелал новый глава Минцифры.

Наталья Жирнова