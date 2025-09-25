Новости общества

Глава комитета Госсовета по социальной политике Светлана Захарова может стать детским омбудсменом Татарстана

10:21, 25.09.2025

Расим Баксиков может перейти на работу в органы исполнительной власти республики

В повестку сегодняшнего заседания Госсовета Татарстана внесли вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий председателя комитета по социальной политике Светланы Захаровой в связи с назначением на должность Уполномоченного по правам ребенка в РТ.

Также будет рассматриваться заявление депутата Расима Баксикова о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на работу в органы исполнительной власти республики.

