Глава комитета Госсовета по социальной политике Светлана Захарова может стать детским омбудсменом Татарстана

Расим Баксиков может перейти на работу в органы исполнительной власти республики

В повестку сегодняшнего заседания Госсовета Татарстана внесли вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий председателя комитета по социальной политике Светланы Захаровой в связи с назначением на должность Уполномоченного по правам ребенка в РТ.

Также будет рассматриваться заявление депутата Расима Баксикова о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на работу в органы исполнительной власти республики.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Дарья Пинегина