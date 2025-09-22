Азат Кадыров назначен главой Минмола Татарстана

Фото: Михаил Захаров

Рустам Минниханов подписал указ о назначении Азата Кадырова на пост министра по делам молодежи Республики Татарстан.

Ранее он занимал должность министра земельных и имущественных отношений Татарстана с 19 июня 2024 года. Он окончил Казанский государственный технологический университет, получив дипломы по специальностям «электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов» и «государственное и муниципальное управление».

Кадыров также прошел профессиональную переподготовку в нескольких учебных заведениях, включая Государственный университет управления в Москве и Центр подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС. В 2021 году он повысил квалификацию в Военной академии генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Свою карьеру Азат Кадыров начал в 1993 году, работая в Управлении строительства Теплоэнергострой — 2. С тех пор он занимал различные должности в государственных и некоммерческих организациях, включая генерального директора Исполнительной дирекции XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани.



Анастасия Фартыгина