Хамзат Чимаев пригласил Павла Дурова в свой угол на следующий бой

В комментариях Дуров ответил: «Это будет честь для меня»

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Хамзат Чимаев обратился к сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову с предложением посетить его следующий бой. Чимаев пригласил Дурова в свой угол, о чем сообщил на своей странице в социальной сети X.

— Будешь в моем углу во время моего следующего боя? — написал Чимаев, отметив Павла Дурова. В комментариях Дуров ответил: «Это будет честь для меня».

Ранее экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пригласил Дурова вместе потренироваться. Основатель Telegram ответил Нурмагомедову, запросив точное место проведения возможной тренировки.

Напомним, в середине августа в рамках турнира UFC 319 в Чикаго (США, штат Иллинойс) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, одержал победу над Дрикусом дю Плесси из ЮАР, завоевав титул чемпиона единогласным решением судей.

Хамзату Чимаеву 31 год. На его счету 15 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (MMA).

Рената Валеева