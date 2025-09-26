Путин похвалил Минниханова на встрече с избранными главами регионов — главное

Президент сказал, что республика «служит примером для многих субъектов федерации в развитии социальной сферы»

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

«Москва, конечно, всегда будет рядом»

Президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов подчеркнул, что россияне поддерживают власти страны, и призвал исполнять предвыборные обещания, данные гражданам.

— Наши люди понимают тот ответственный исторический момент, через который проходит страна, и поддерживают нас с вами. Но не нужно руководствоваться исключительно вопросами глобального характера. Люди и так, понимая это, нас поддерживают. И вас в данном случае поддержали в ходе избирательной кампании, — заявил Путин.

В ходе встречи президент особо отметил успехи Татарстана, приведя его в пример другим регионам страны.

— Республика на протяжении многих лет демонстрирует очень хорошие темпы роста регионального валового продукта, темпы развития экономики, служит примером для многих субъектов федерации в развитии социальной сферы, — заявил Путин, обращаясь к вновь избранному главе Татарстана Рустаму Минниханову. — Вы человек опытный и пользующийся действительно уважением в республике, и искренне желаю вам успехов. Уверен, что все поставленные задачи будут решены. Москва, конечно, всегда будет рядом и будет поддерживать ваши начинания. Мы с вами в постоянном контакте.

Итоги выборов как признак доверия властям республики

Минниханов в своем выступлении поблагодарил президента за внимание и поддержку, оказываемую регионам, в том числе Татарстану. Он рассказал о прошедших выборах, в которых приняли участие 75,8% избирателей республики, и подчеркнул, что результаты выборов рассматриваются как поддержка курса, реализуемого в тесном взаимодействии с федеральным центром.

Минниханов также отметил, что в республике оказываются всесторонние меры поддержки участникам СВО и членам их семей, и эта задача остается приоритетной.

Несмотря на «беспрецедентное давление», экономика республики продолжает развиваться, демонстрируя рост основных макроэкономических показателей. В частности, валовой региональный продукт (ВРП) вырос на 2,9%, по сравнению с прошлым годом, объем строительных работ составил около 100%, введено 2,8 млн кв. метров жилья.

— Мы завершили уборку зерновых культур, намолотив более 4,5 млн тонн зерна, ведется уборка традиционно поздних культур. Это позволяет полностью обеспечить население республики сельскохозяйственной продукцией, — добавил Минниханов. Он также выразил благодарность за реализацию национальных проектов, отметив, что это «реальные меры повышения качества жизни наших людей».

По словам Минниханова, в республике сформированы команды правительства, органов местного самоуправления и региональные штабы, настроенные на плодотворную работу во всех направлениях и готовые «впредь оправдывать указанное доверие».

Рената Валеева