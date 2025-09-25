Экс-глава Минцифры РТ Хайруллин прокомментировал свой уход

Он назвал это естественным ходом вещей

Фото: Артем Дергунов

Экс-глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин сложил свои полномочия после назначения на пост нового министра в лице Ильи Начвина. Следом за этим Хайруллин прокомментировал свой уход в личном телеграм-канале.

Он поблагодарил в первую очередь главу Татарстана Рустама Минниханова за доверие и «дальновидность».

— За эти годы мы первые в стране перевели в цифровой формат все государственные и муниципальные услуги, создали экосистему, которой пользуются свыше 2 миллионов жителей республики. Татарстан сегодня — один из лидеров цифровизации в России, и это результат Вашего стратегического видения, — обратился экс-министр к главе республики.

Также он поблагодарил всех, в том числе и жителей города, с кем работал 6 лет, в течение которых находился на должности. Согласно словам Хайруллина, он может остаться в республике.

— Впереди — новые цели и задачи. Татарстан — не просто место работы, это судьба, и я продолжаю ее здесь.

Ранее новый глава Минцифры дал комментарий по поводу своего назначения на новую должность.

Наталья Жирнова