«Богатый опыт и преданность интересам республики»

Рустам Минниханов сформировал новый состав правительства из действующей команды

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Главой правительства Татарстана переназначен 62-летний Алексей Песошин, являющийся почти 10 лет правой рукой Минниханова. На очередной 5-летний срок он решил пойти с проверенной командой: 9 из 10 членов прежнего состава сохранили свои посты в новом Кабинете министров. Единственным новичком стал экс-министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков — его утвердили на посту заместителя премьер-министра Татарстана, курирующего восстановление подшефных республике городов Лисичанска и Рубежного. Что случилось с Фанилем Аглиуллиным — загадка, а на сайте пропала его биография. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рядом с Минтимером Шаймиевым

После торжественной инаугурации Рустама Минниханова в должности главы Татарстана, прошедшей сегодня утром в ГБКЗ им. Сайдашева, правительство республики в соответствии с Конституцией РТ ушло в отставку. Но пересменка в республиканской власти длилась недолго. Уже в 14 часов переизбранный глава республики внес на согласование Госсовета РТ кандидатуру премьер-министра РТ, а тот предложил кандидатов на посты заместителей. Особой интриги при выдвижении главы правительства и его заместителей не случилось. Алексей Песошин появился на церемонии инаугурации вместе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным и полномочным представителем президента ПФО Игорем Комаровым и занимал почетное место вместе с Государственным Советником Татарстана Минтимером Шаймиевым. Из чего стало понятно, что мандат доверия он получил, а значит, его команда останется без изменений.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В обновленной Конституции РТ, изменившейся в связи с переименованием должности главы республики, сохранилась норма о том, что полномочия по формированию Кабинета министров РТ остаются за руководителем региона. Эта позиция закреплена в ст. 94. Опираясь на нее, глава республики внес на утверждение парламента кандидатуру Алексея Песошина на пост премьер-министра РТ. «В соответствии со статьей 94 Конституции РТ вношу кандидатуру Алексея Песошина для назначения на должность премьера-министра», — объявил Минниханов.

Доверенный Минниханова

Раис охарактеризовал его как опытного и преданного интересам республики профессионала, который руководит правительством с 2017 года. В 2014 году он занял пост первого заместителя премьер-министра, а в 2017 году — возглавил правительство. «За это время Татарстан вошел в число регионов-лидеров», — подчеркнул Минниханов.

Кроме того, при Песошине выстроена системная работа по поддержке участников СВО и членов их семей, налажено взаимодействие муниципалитетов, предприятий, а сам он не раз был в зоне СВО, курировал восстановление подшефных городов.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Глубоко убежден, что он способен не только сохранить достигнутые результаты, но и обеспечить рост и развитие. Богатый опыт и преданность интересам республики — основа для успешной работы, — заключил Минниханов.

За кандидатуру Песошина депутаты проголосовали единогласно. «Постановление о согласовании Песошина на должность принято единогласно, желаем успехов. А где цветы? » — спросил Фарид Мухаметшин, не увидев заранее заготовленного букета. Их все-таки нашли и вручили, после чего Минниханов подписал указ о назначении на пост премьер-министра РТ.

Песошин своих не меняет

«Бесшовно» Алексей Песошин вынес на утверждение 10 кандидатов в качестве своих заместителей. 9 из 10 заместителей сохранили свои посты в новом составе правительства РТ.

Первым вице-премьером остался Рустам Нигматуллин, который пришел в правительство в мае 2017 года вместе с Песошиным и «закрывает» блок по выполнению нацпроектов, защите территории от БПЛА и отвечает за набор контрактников в зону СВО, оказание гуманитарной помощи, размещение беженцев.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Но главная его задача — реализация крупных инфраструктурных проектов в Татарстане. «Он возглавляет секретариат комиссии Госсовета России по направлению нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который содержит 12 федеральных проектов. Председателем является Рустам Минниханов. В этом году на реализацию запланировано направить 42,5 млрд. Предусмотрено строительство и капремонт 456 объектов»,— сообщил Песошин.

Затем премьер-министр представил кандидатуру Шамиля Гафарова на посту заместителя — руководителя аппарата.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ответственной за социальный блок осталась Лейла Фазлеева. Она продолжит отвечать за реализацию в Татарстане трех нацпроектов — «Демография», «Продолжительная и активная жизнь», куда входят «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», а также нацпроект «Культура». Среди ее достижений Песошин назвал запуск для участников СВО чат-бота «Забота о своих».

Ответственным за межнациональные и межконфессиональные отношения переназначили Василя Шайхразиева. Ему предстоит выполнять роль «мягкой силы» в продвижении национальных традиций и культуры.

Коробченко, Зяббаров, Шайхутдинов и Шагиахметов — у руля экономики

Экономический блок правительства остался без изменений. Олег Коробченко, пришедший во власть в мае 2022 года, укрепил кредит доверия и получил пост вице-премьера — министра промышленности и торговли РФ. Он остается отвечать за привлечение инвестиций в промышленность, укреплять международные связи, что, как заметил Песошин, непросто в условиях санкций. Более опытный его коллега Марат Зяббаров, руководивший аграрной отраслью с 2019 года, переходит на новый срок в статусе вице-премьера — министра сельского хозяйства и продовольствия РТ. Заслуги его хорошо известны. Татарстан остается в тройке регионов-лидеров по производству молока и другой сельхозпродукции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Роман Шайхутдинов продолжит курировать развитие Иннополиса, созданного в 2012 году. В настоящий момент в одноименную ОЭЗ привлечено 257 млрд рублей инвестиций, резидентами уплачено 14,3 млрд рублей налогов только в 2024 году, сообщил Алексей Песошин.

В заслугу министру экономики Мидхату Шагиахметову зачли рост ВРП до 5,2 трлн рублей в 2024 году, а также инвестиции в экономику. Равиль Ахметшин переназначен на пост заместителя премьер-министра Республики Татарстан — полномочного представителя РТ в РФ. Но, по сути, он поддерживает отношения с властями Москвы.

Единственным новичком стал экс-министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков — его утвердили на посту заместителя премьер-министра Татарстана, курирующего восстановление подшефных республике городов Лисичанска и Рубежного.

— В его обязанности войдет восстановление инфраструктуры в подшефных городах ЛНР. Он имеет большой организаторский опыт в органах власти и выстроил связи в подшефных городах, — пояснил премьер-министр.

Выбор на него пал в связи с тем, что на посту министра по делам молодежи он не раз выезжал в зону СВО, контролировал доставку гуманитарных грузов, занимался организацией отдыха детей в спортивно-оздоровительных лагерях. Теперь он займется ремонтно-восстановительными работами. А что случилось с его предшественником, Фанилем Аглиуллиным, так и осталось неизвестным.