Расим Баксиков назначен замминистра труда, занятости и соцзащиты Татарстана
Ранее он попросил досрочно прекратить его полномочия депутата Госсовета Татарстана
Расима Баксикова назначили на пост замминистра труда, занятости и социальной защиты Татарстана. Об этом «Реальному времени» сообщили источники.
Ранее сообщалось, что министром труда, занятости и соцзащиты предназначили Эльмиру Зарипову. Весь список министров и глав ведомств, которых назначил Рустам Минниханов, — в материале «Реального времени».
