Новости общества

19:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Расим Баксиков назначен замминистра труда, занятости и соцзащиты Татарстана

11:20, 25.09.2025

Ранее он попросил досрочно прекратить его полномочия депутата Госсовета Татарстана

Расим Баксиков назначен замминистра труда, занятости и соцзащиты Татарстана
Фото: взято с сайта Госсовета РТ

Расима Баксикова назначили на пост замминистра труда, занятости и социальной защиты Татарстана. Об этом «Реальному времени» сообщили источники.

Ранее он попросил досрочно прекратить его полномочия депутата Госсовета Татарстана.

Ранее сообщалось, что министром труда, занятости и соцзащиты предназначили Эльмиру Зарипову. Весь список министров и глав ведомств, которых назначил Рустам Минниханов, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также