Новый вице-премьер Татарстана Садыков прибыл в подшефный Лисичанск

19:19, 26.09.2025

Фаниль Аглиуллин ознакомил его с текущей ситуацией и представил ему команду Татарстана

Фото: Артем Дергунов

Новый вице-премьер Татарстана Ринат Садыков, назначенный куратором Лисичанска и Рубежного, совершил рабочий визит в подшефный Лисичанск. Об этом сообщается в телеграм-канале Минземимущества. Кандидатура Садыкова на эту должность была предложена раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

В ходе визита прежний куратор от РТ, а ныне глава Минземимущества Фаниль Аглиуллин, ознакомил Садыкова с текущей ситуацией и представил ему команду Татарстана, работающую на местах. Делегация осмотрела ключевые объекты, восстановленные при поддержке республики.

взято из телеграм-канала Минземимущества Татарстана

В Рубежном представители делегации проверили ход ремонтных работ в школе №2. В Лисичанске обсуждалась подготовка города к предстоящему отопительному сезону с местной администрацией.

Ранее Садыков занимал должность министра по делам молодежи Татарстана.

Рената Валеева

Общество Татарстан

