Новый вице-премьер Татарстана Садыков прибыл в подшефный Лисичанск
Фаниль Аглиуллин ознакомил его с текущей ситуацией и представил ему команду Татарстана
Новый вице-премьер Татарстана Ринат Садыков, назначенный куратором Лисичанска и Рубежного, совершил рабочий визит в подшефный Лисичанск. Об этом сообщается в телеграм-канале Минземимущества. Кандидатура Садыкова на эту должность была предложена раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
В ходе визита прежний куратор от РТ, а ныне глава Минземимущества Фаниль Аглиуллин, ознакомил Садыкова с текущей ситуацией и представил ему команду Татарстана, работающую на местах. Делегация осмотрела ключевые объекты, восстановленные при поддержке республики.
В Рубежном представители делегации проверили ход ремонтных работ в школе №2. В Лисичанске обсуждалась подготовка города к предстоящему отопительному сезону с местной администрацией.
Ранее Садыков занимал должность министра по делам молодежи Татарстана.
