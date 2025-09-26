Новый вице-премьер Татарстана Садыков прибыл в подшефный Лисичанск

Фаниль Аглиуллин ознакомил его с текущей ситуацией и представил ему команду Татарстана

Фото: Артем Дергунов

Новый вице-премьер Татарстана Ринат Садыков, назначенный куратором Лисичанска и Рубежного, совершил рабочий визит в подшефный Лисичанск. Об этом сообщается в телеграм-канале Минземимущества. Кандидатура Садыкова на эту должность была предложена раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

В ходе визита прежний куратор от РТ, а ныне глава Минземимущества Фаниль Аглиуллин, ознакомил Садыкова с текущей ситуацией и представил ему команду Татарстана, работающую на местах. Делегация осмотрела ключевые объекты, восстановленные при поддержке республики.

В Рубежном представители делегации проверили ход ремонтных работ в школе №2. В Лисичанске обсуждалась подготовка города к предстоящему отопительному сезону с местной администрацией.

Ранее Садыков занимал должность министра по делам молодежи Татарстана.

Рената Валеева