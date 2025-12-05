Мерц поедет в Бельгию переубеждать власти в вопросе использования российских активов

Немецкий канцлер рассматривает эту задачу как первостепенную

Канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу отправится в Бельгию с целью добиться изменения позиции премьер-министра Барта де Вевера по вопросу использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом сообщает издание Financial Times.

Мерц намерен убедить бельгийского лидера поддержать идею о создании «репарационного кредита» для Украины, финансируемого за счет этих активов. Немецкий канцлер рассматривает эту задачу как первостепенную.



США также рассматривают использование замороженных активов РФ в Европе для поддержки Украины, однако европейские лидеры не были приглашены на консультации между США и Россией.

По данным Financial Times, для Берлина достижение соглашения по вопросу активов становится приоритетным, несмотря на возможные юридические сложности. Цель — послать политический сигнал Москве и Вашингтону.

Белый дом из Вашингтона, округ Колумбия (общественное достояние)

— Если мы не сможем реализовать «репарационный кредит», что тогда можно будет говорить о суверенитете Европы, что тогда со всеми рассуждениями о стратегической автономии? — заявил Норберт Реттген, представитель партии Мерца.

Кроме того, Берлин испытывает беспокойство по поводу вероятности того, что на Германию ляжет основное бремя военной поддержки Киева. «В конце концов, нам придется платить по счетам», — цитирует газета источник.

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Еврокомиссия подготовила проект о выдаче Украине «репарационного кредита» на сумму 165 млрд евро за счет замороженных российских активов. Бельгия выступает против этих предложений, выражая опасения по поводу разделения рисков. Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что его опасения не были услышаны, и подчеркнул, что Бельгия не должна нести финансовые риски в одиночку.



Рената Валеева