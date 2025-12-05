В Татарстане предложили повысить верхний предел административных штрафов

В Минюсте указали на то, что за последние годы реальные доходы населения значительно выросли

Фото: Артем Дергунов

В Минюсте Татарстана рассмотрели инициативу по пересмотру верхнего предела административных штрафов, налагаемых на граждан за нарушения, предусмотренные региональным законодательством. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Основной темой обсуждения стало предложение об увеличении максимального размера штрафов, поскольку действующее ограничение в 5000 рублей, установленное федеральным законодательством еще в 2007 году, не пересматривалось с тех пор. Члены рабочей группы подчеркнули, что «существующее ограничение размера административного штрафа для граждан на сегодняшний день не позволяет в отдельных случаях эффективно достигать целей административного наказания и не соответствует текущим экономическим реалиям».

Было отмечено, что за последние годы реальные доходы населения значительно выросли. В качестве примера приводится статистика: если в 2007 году средняя зарплата в России составляла 13 518 рублей, то к 2024 году этот показатель достиг уже 83 656 рублей.



Отмечается, что Заксобрание Санкт-Петербурга уже работает над соответствующим проектом федерального закона.

Рената Валеева