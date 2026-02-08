Казань начала XXI века: Адмиралтейская слобода

Гуляем по Бишбалте

Улица Клары Цеткин. Фото: предоставлено Ильей Евлампиевым

Переместимся в путешествие по историческим местам Казани начала XXI века, в Адмиралтейскую слободу. Исторически она начиналась с татарского селения Бишбалта. Кажется, в этом районе изменения начались относительно недавно, и теперь Адмиралтейка превращается в еще один символ обновления Казани. Давайте изучим фотографии популяризатора краеведения Ильи Евлампиева и постараемся узнать знакомые места.

Железнодорожный переезд

Трамвай идет по Кировской дамбе, а потом поворачивает налево. Обратите внимание, что здесь сооружен некий островок безопасности. Железная дорога в Казани появилась в 1893—1894 годах, когда город стал частью общей железнодорожной сети. В это время Адмиралтейская слобода оказывается в некотором смысле разделена надвое, и до сих пор ее транспортная доступность — вопрос серьезных преобразований, учитывая, какие объемы жилья здесь планируется ввести. В начале нулевых в слободе уже построили несколько новых домов, но это, конечно, не соотнести с нынешними масштабами.

Если повернуть не налево, а ехать прямо, то вы повторите другой маршрут, через закрытый в 2009 году Горбатый мост. С 1929-го по 1937-й по нему ходил трамвай, а с 1951 года до 1970-х годов — троллейбус.

Трамвай выезжает из слободы. предоставлено Ильей Евлампиевым

Часовня

На фотографиях второй половины XX века можно увидеть, что с обеих сторон от белой часовни стоят деревянные дома, так же как и на правой стороне дороги. Часовня Казанской иконы Божией Матери и Серафима Саровского — напоминание о Мариинской богадельне, открытой здесь в 1872 году. Жили в ней престарелые и малолетние сироты. Часовню проектировал Федор Малиновский, перестраивавший Варваринскую церковь и Кафедральный собор в Казанском кремле.

Поздняя постройка позади нее — трансформаторная будка в стиле конструктивизма.

Часовня и пустыри. предоставлено Ильей Евлампиевым

«Звезда»

Адмиралтейская слобода — территория со множеством смыслов. В 1718—1829 годах здесь шло судостроение. Позднее район стал крупным фабрично-заводским центром. Рядом с ним располагалось Дальнее Устье, старый речной порт города. Улица Клары Цеткин — это бывший Московский тракт, по ней путники прибывали в Казань.

А на фото изображен кинотеатр «Звезда». Построенный в 1956 году он унаследовал традиции кинотеатра 1911 года для работников завода Свешникова. В 1984 году его реконструировали. В момент фотосъемок здесь работал телеканал «Вариант», открытый в 1997 году и закрытый в 2007-м.

В 2025 году комитет по охране объектов культурного наследия через Арбитражный суд РТ потребовал сноса пристроя к зданию кинотеатра, который сделала основательница цветочной розничной сети «Букет столицы» и «Клумба» Луиза Сеньковская. В суде отмечали, что и до покупки нынешними владельцами советский объект сильно изменился, к примеру, пропали колонны.

предоставлено Ильей Евлампиевым

Рядом с «Серпом и молотом»

Эта часть улицы связана с заводом «Серп и молот». Он начал работу в 1851 году. Старообрядец Александр Никифорович Свешников основал здесь «Чугунолитейный, машиностроительный, кузнечно-котельный и механический завод А. Свешникова», а в 1918-м его национализировали. К моменту фотографирования за этими тихими деревянными домами уже должен появиться торговый центр «Адмирал», сгоревший в марте 2015 года. В наше время на его месте планируется построить ЖК. Зафиксированные на пленку здания (еще одно можно увидеть на постере к статье) сгинули через несколько лет, теперь здесь павильоны частного бизнеса.

предоставлено Ильей Евлампиевым

Дом Алафузова и речное училище

Сейчас, проезжая перекресток с улицей Урицкого, можно увидеть безобразное строение, точнее стену с дырой на уровне второго этажа. На фото это желтое здание: «Собственный дом И.И. Алафузова, до 1863 г. дом Ганевилькена». Также это часть завода «Сантехприбор», который с 2012 года начали разбирать на кирпичи, но затем процесс остановила прокуратура Кировского района. Известно, что здесь располагалась и контора «Товарищества заводов Алафузовых», которые работали за старым руслом Казанки, сейчас они могут превратиться из советского Льнокомбината в элитное жилье.

предоставлено Ильей Евлампиевым

Но не забудем и про здание слева. Оно напоминает очень перестроенное речное училище. Его начали возводить в 1904 году. Инициатором, а потом и начальником училища стал Михаил Черепанов, инспектор судоходства Казанского участка реки Волги.

Спонсировал строительство купец Сергей Землянов, владелец семи буксирных пароходов и 54 деревянных барж. Землянов выделил на это 25 000 рублей. Дом Землянова, кстати, стоит на Московской, 37. А речной техникум переехал на нынешнее место — на Несмелова, 7.

Так выглядит дом Алафузова в наше время. скриншот с сайта Гугл.карты