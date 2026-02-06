В Казани за день с городских дорог эвакуировали более 80 автомобилей

В том числе три грузовика

Фото: Михаил Захаров

Госавтоинспекция Казани совместно с районными администрациями города провела масштабную эвакуацию транспортных средств с не предназначенных для парковки мест. За время рейда с основных магистральных дорог и улиц города было перемещено 81 легковая и три грузовых автомобиля.

Эвакуация проводилась в местах действия знака 3.27 «Остановка запрещена» в сочетании с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». Все транспортные средства правонарушителей были доставлены на специализированную охраняемую стоянку.

Госавтоинспекция обращает внимание, что неправильная парковка не только создает препятствия для движения транспорта и приводит к образованию заторов, но и может стать причиной ДТП. Такие нарушения ограничивают обзор другим водителям и мешают проезду специальной техники. Напомним, что в Казани в период с 27 января по 4 февраля в рамках операции по плану «Буран» с основных магистралей и улиц города было перемещено 857 автомобилей — 848 легковых и девять грузовых



Наталья Жирнова