Россияне описали портрет хорошего руководителя

Больше половины граждан считают хорошим руководителем того человека, который дисциплинирован в работе

Фото: Артем Дергунов

Больше половины (55%) россиян считают хорошим руководителем того человека, который дисциплинирован в работе, пишет РБК.

Отмечается, что в ходе опроса участникам предложили продолжить утверждение: «Хороший руководитель — это тот, который…», а далее нужно было выбрать предложенные варианты ответа.

Также по результатам опроса выяснилось, что почти половина россиян (49%) назвали хорошим руководителем начальника, который умеет поддерживать коллектив, еще 49% респондентов отметили такое качество, как авторитарность (умение директора поддерживать иерархию в команде).

Кроме того, 45% выделили открытость и доверительность, 40% — умение стимулировать индивидуальную ответственность, 31% голосов отдан за качества «творческий и предприимчивый».

За такие качества руководства, как «бросать вызовы» (21%) и «развивать таланты» (10%), было отдано меньше всего голосов

Никита Егоров