Светлана Захарова стала детским омбудсменом Татарстана
Ранее этот пост занимала Ирина Волынец
Светлану Захарову назначили на должность Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане на заседании Госсовета республики.
Смена полномочий связана с истечением срока действия предыдущего мандата детского омбудсмена Ирины Волынец. Кандидатура Светланы Захаровой была представлена раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Светлана Захарова четыре раза избиралась депутатом Госсовета и руководила комитетом по соцполитике. В связи с новым назначением ее депутатские полномочия были прекращены.
— Уважаемые коллеги, мы в течение 16,5 лет мы работали вместе с вами. Я благодарю вас за нашу совместную работу и думаю, что дальше мы также продолжим сотрудничать уже в новом качестве, — заключила Захарова.
Ранее «Реальное время» сообщало, что детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец покинет свой пост. По словам Волынец, ее будущее место работы также будет связано с повышением качества жизни детей и семей.
