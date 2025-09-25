Светлана Захарова стала детским омбудсменом Татарстана

Ранее этот пост занимала Ирина Волынец

Светлану Захарову назначили на должность Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане на заседании Госсовета республики.

Смена полномочий связана с истечением срока действия предыдущего мандата детского омбудсмена Ирины Волынец. Кандидатура Светланы Захаровой была представлена раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.



Светлана Захарова четыре раза избиралась депутатом Госсовета и руководила комитетом по соцполитике. В связи с новым назначением ее депутатские полномочия были прекращены.

— Уважаемые коллеги, мы в течение 16,5 лет мы работали вместе с вами. Я благодарю вас за нашу совместную работу и думаю, что дальше мы также продолжим сотрудничать уже в новом качестве, — заключила Захарова.

Ранее «Реальное время» сообщало, что детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец покинет свой пост. По словам Волынец, ее будущее место работы также будет связано с повышением качества жизни детей и семей.

Наталья Жирнова