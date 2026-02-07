Назван топ романтичных городов для поездок на День святого Валентина

В этих местах романтика стала частью истории благодаря литературе, легендам и атмосфере старых улиц

Фото: Дарья Пинегина

Самыми лучшими направлениями для романтических поездок на День святого Валентина стали Феодосия, Муром, Москва, Санкт-Петербург и Выборг. Об этом сообщил руководитель по развитию сервисов для арендодателей «Авито путешествий» Рауль Салахов, чьи слова приводит ТАСС.

Эксперт подчеркнул, что в России есть десятки направлений, в том числе культурные столицы и камерные города. В этих местах, отмечает он, романтика стала частью истории благодаря литературе, легендам и атмосфере старых улиц.

Так, Феодосия — это один из основных прототипов вымышленного города Лисс из повести «Алые паруса» Александра Грина, а Муром тесно связан с историей Петра и Февронии, которых считают покровителями брака и семьи. В Москве есть смотровая площадка, расположенная на высоте более 300 метров, а Санкт-Петербург славится своими маршрутами из классических произведений.

Кроме того, для влюбленных подойдут Калининград и Екатеринбург. В первом городе сосредоточена мировая добыча «солнечного камня», а во втором — уральские самоцветы и серебро давно стали частью местной культуры.

Никита Егоров