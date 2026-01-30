Новое в феврале: ужесточение правил семейной ипотеки, рост пособий и маткапитала

Как изменится жизнь бизнеса и граждан с февраля: актуальные изменения в законах и правилах

В России с февраля вырастут социальные выплаты, изменятся условия льготной ипотеки и вопросы взаимодействия покупателей и продавцов. Страховые пенсии также увеличат‚ материнский капитал проиндексируют, а семейный жилищный кредит будут выдавать только одному из супругов.

Одна семья — одна ипотека

С 1 февраля 2026 года изменятся условия семейной ипотеки. Теперь на одну семью будет разрешено оформлять только один жилищный кредит с господдержкой: оба супруга обязаны быть созаемщиками по договору. Раньше муж и жена могли оформить два льготных займа по отдельности.

Есть и другие изменения в правилах оформления семейной ипотеки. Прежде ее могли взять граждане, которые не подпадали под действие программы, но привлекали в качестве созаемщика гражданина с ребенком подходящего возраста, так называемого донора. С 2026 года такая схема запрещена, однако сохранилась возможность, когда титульные заемщики с детьми по-прежнему могут привлекать созаемщиков или поручителей, если их личных доходов не хватает для получения льготного кредита.



«Семейная ипотека» — это программа жилищного кредитования для российских семей с детьми, которая позволяет им взять льготную ипотеку по сниженной ставке — 6% годовых. Разницу между рыночной и льготной ставками кредиторам компенсирует государство. Действие программы продлено до 2030 года.

Ужесточение правил льготной семейной ипотеки объясняется стремлением повысить адресность поддержки и снизить нагрузку на бюджет. К слову, законодатели прорабатывают варианты стимулирования программы: чем больше детей в семье, тем выгоднее будут условия ипотеки. Так, обсуждается вариант со снижением льготной ставки до 4% для семей с тремя детьми. Для семей с двумя детьми ставку сохранят на уровне 6%, а для тех, у кого один ребенок, повысят до 10%.

Маткапитал и пособия вырастут

С февраля маткапитал увеличат на величину инфляции по итогам прошлого года — 5,6% (индекс 1,056). С учетом этой индексации сумма господдержки изменится следующим образом: на первого ребенка, если он родился после 1 февраля 2023 года, — 737 204 рубля; на второго ребенка, если на первого выплата не назначалась, — 974 189 рублей; доплата на второго ребенка, если семья уже получала маткапитал на первого, — 236 985 рублей; на третьего или последующего ребенка, если раньше права на получение маткапитала не было, — 974 189 рублей.



1 февраля проиндексируют 40 различных социальных выплат. Все они, как и маткапитал, вырастут на уровень инфляции 2025 года, то есть на 5,6%. Однако если применяются районные коэффициенты, то сумма будет выше.

Детские пособия:

единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка вырастет до 28 455,74 рубля (если усыновили братьев и сестер или ребенка с инвалидностью, то выплатят 217 384,62 рубля);

ежемесячное пособие по уходу за ребенком ( минимум — 10 837,2 рубля, максимум — 83 021,18 рубля);

выплата беременной жене призывника — 45 053,7 рубля;

ежемесячное пособие на ребенка призывника — 19 308,96 рубля.

Выплаты ветеранам:

ежемесячная выплата (ЕДВ) героям труда СССР и России — 103 693,16 рубля;

ежемесячная выплата полным кавалерам ордена Трудовой Славы — 76 472,65 рубля;

ежемесячная выплата ветеранам боевых действий — 4 838,66 рубля.

Выплаты для людей с инвалидностью:

ежемесячная денежная выплата: I группа — 6 157,22 рубля, II группа — 4 397,23 рубля, III группа — 3 520,01 рубля;

ежегодная компенсация на содержание собаки-поводыря — 39 951,15 рубля;

ежемесячная денежная выплата инвалидам войны — 3 835,66 рубля.

Выплаты, связанные с занятостью:

максимальный размер пособия по безработице — 15 886,46 рубля;

максимальный размер единовременной выплаты за травму на работе — 163 596,34 рубля;

максимальный размер ежемесячной страховой выплаты после травмы на работе — 125 789,16 рубля.

Также увеличится размер компенсации на погребение — 9 678,63 рубля.

Выплаты отдельным категориям пенсионеров вырастут

В феврале бессрочную надбавку получат все пенсионеры, которым в январе исполнилось 80 лет. С февраля они начнут получать двойную фиксированную выплату — 19 169 руб. с учетом январской индексации на 7,6%. Заявление писать не требуется, надбавку оформят автоматически.

Также если пенсионер получил первую группу инвалидности в январе, ему будет произведен перерасчет размера фиксированной выплаты — она будет выплачиваться в двойном размере. Таким образом, размер фиксированной выплаты увеличится на 9 584 руб. до суммарной 19 169 руб. в месяц.

Новое для бизнеса

Предпринимателей ждут сразу три важных изменения в законе «О защите прав потребителей» и обновленные требования маркетплейсов к продавцам и ПВЗ.

С 1 февраля 2026 года начнут действовать изменения, уточняющие процедуру взимания штрафных санкций потребителей и регулирующие передачу права требования долгов. Основные нововведения направлены на защиту бизнеса от чрезмерных взысканий и ограничение действий компаний-посредников, занимающихся приобретением задолженностей клиентов с целью дальнейших судебных тяжб.

Сейчас при покупке товара или услуги покупатель вправе рассчитывать на соблюдение условий договора. Если продавец или исполнитель задерживает выполнение требований или отказывается их выполнять, покупатель может обратиться в суд. При положительном решении суда, с продавца взыскивают потребительский штраф — это 50% от суммы, присужденной в пользу покупателя, что иногда может превысить в несколько раз стоимость товара или услуги. Кроме того, покупатель мог уступить право требования другому человеку или компании, которые потом сами вели судебные разбирательства с продавцом.

С февраля закон ограничивает возможности взыскания потребительских штрафов в нескольких случаях:

если покупатель не выполнил свои обязательства;

если нарушение произошло по вине контрагентов продавца;

если стороны заключили медиативное соглашение до суда.

Изменения ждут и покупателей некачественных товаров:

Ограничение максимальной неустойки. С 1 февраля размер неустойки не может быть выше цены товара, как случалось ранее.

Возврат и компенсация технически сложных товаров. Если товар является технически сложным, компенсация будет рассчитываться, исходя из стоимости аналогичной модели с учетом года выпуска и износа, а не полной стоимости нового изделия, например, в случае возврата авто.

Запрет на уступку прав до решения суда. До вступления решения суда в силу покупатель не сможет передавать право на взыскание штрафа третьим лицам.



Маркетплейсы меняют правила

С февраля Ozon вводит новые санкции для ПВЗ, которые не подключили облачное видеонаблюдение. Теперь это обязательное требование для всех действующих и новых пунктов выдачи. Раньше правило применялось выборочно, только к новым ПВЗ или к тем, у кого были зафиксированы нарушения. Штраф для ПВЗ составит 5 тыс. рублей. Кроме того, будут введены санкции за недоступность архива, в ситуациях, когда маркетплейс не сможет получить доступ к записи видеонаблюдения для контроля соблюдения стандартов и расследования инцидентов.

Также с начала месяца «Яндекс Маркет» обновляет тарифы для продавцов и условия работы с FBY-товарами, тарифы на перевод платежей и размещение на витрине. Повышение тарифов в большинстве категорий составит 1–2%. Кроме того, будет повышена стоимость услуги перевода платежей. Это связано с повышением стоимости банковских услуг.