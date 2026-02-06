С 19 улиц Советского района Казани ночью будут вывозить снег

Помимо основных магистралей, специалисты займутся уборкой тротуаров и дворовых территорий

Фото: Динар Фатыхов

Администрация Советского района объявила о ночном вывозе снега. Работы коснуться 19 улиц, в том числе и тротуарных зон.

Снегоуборочные мероприятия затронут улицы Ершова, Кутуя, Родина, Бигичева, Кирпичникова, Губкина, а также Сибирский тракт. Также почистят дорогу от бывшего компрессорного завода в направлении Дербышек и территории возле моста около «КАН Авто».

В план уборки включены улицы Курынова, Ахмерова, Фучика, Завойского, Полушкина, Карбышева и Гвардейская. Коммунальные службы также очистят Вознесенский тракт, включая остановочные комплексы, и территорию Советской площади. Помимо основных магистралей, специалисты займутся уборкой тротуаров и дворовых территорий. В частности, работы пройдут на улицах Торфяная, Сахарова, Главная, а также в районе жилого комплекса «Победа».

Коммунальные службы также очистят Мамадышский тракт, включая транспортную развязку, и территорию между поселками Царицыно и Нагорным.

Напомним, что Госавтоинспекция рекомендовала жителям Казани воздержаться от поездок в выходные.

Наталья Жирнова