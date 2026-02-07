В Татарстане снизились цены на дизельные автомобили
Рынок подержанных дизельных автомобилей в Татарстане демонстрирует изменения в спросе и предложении. По данным сервиса «Авито Авто», в регионе заметно подешевели некоторые популярные модели.
Лидерами продаж в 2025 году стали автомобили BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen и Hyundai. Наибольшим спросом пользовались модели BMW X5, Toyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Touareg и другие популярные автомобили.
Существенное снижение цен зафиксировано на ряд моделей:
- Land Rover Range Rover (-18,9%, до 4,5 млн рублей);
- Kia Mohave (-17%, до 3,9 млн рублей);
- Mercedes-Benz GLE-класс (-15,5%, до 5,49 млн рублей);
- Land Rover Range Rover Sport (-15,2%, до 3,045 млн рублей).
Предложение на рынке выросло на 5,7%. Четверть всех объявлений приходится на автомобили BMW, далее следуют Mercedes-Benz, Kia, Volkswagen и Hyundai.
Отмечен рост спроса на автомобили некоторых марок:
- SsangYong (+13,4%);
- Land Rover (+9,8%);
- Hyundai (+9,1%).
Среди моделей наибольший рост показали Land Rover Range Rover Sport, Kia Mohave и Hyundai Grand Starex.
