В Татарстане снизились цены на дизельные автомобили

14:29, 07.02.2026

Лидерами продаж в 2025 году стали автомобили BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen и Hyundai

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Рынок подержанных дизельных автомобилей в Татарстане демонстрирует изменения в спросе и предложении. По данным сервиса «Авито Авто», в регионе заметно подешевели некоторые популярные модели.

Лидерами продаж в 2025 году стали автомобили BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen и Hyundai. Наибольшим спросом пользовались модели BMW X5, Toyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Touareg и другие популярные автомобили.

Существенное снижение цен зафиксировано на ряд моделей:

  • Land Rover Range Rover (-18,9%, до 4,5 млн рублей);
  • Kia Mohave (-17%, до 3,9 млн рублей);
  • Mercedes-Benz GLE-класс (-15,5%, до 5,49 млн рублей);
  • Land Rover Range Rover Sport (-15,2%, до 3,045 млн рублей).

Предложение на рынке выросло на 5,7%. Четверть всех объявлений приходится на автомобили BMW, далее следуют Mercedes-Benz, Kia, Volkswagen и Hyundai.

Отмечен рост спроса на автомобили некоторых марок:

  • SsangYong (+13,4%);
  • Land Rover (+9,8%);
  • Hyundai (+9,1%).

Среди моделей наибольший рост показали Land Rover Range Rover Sport, Kia Mohave и Hyundai Grand Starex.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что импорт легковых авто физлицами в январе вырос на 55%.

Дмитрий Зайцев

