В Казани трамваи №3, 5 и 5а вновь ходят по стандартному маршруту

19:37, 06.02.2026

Ранее их пускали по путям маршрута №7 из-за аварийных работ

Фото: Артем Дергунов

В Казани трамваи №3, 5 и 5а вновь ходят по стандартному маршруту. Об этом сообщил «Метроэлектротранс». Ранее их пускали по путям маршрута №7 из-за аварийных работ по адресу улица Тукая, 97.

Работы шли с 21:00 мск 5 февраля и должны были продолжиться до 6 утра 6 февраля, но затянулись еще на 13 часов.

Ранее из-за морозов в Казани приостанавливали часть троллейбусных маршрутов. Тогда была причина — повреждение контактных сетей из-за низких минусовых температур и изношенности сети.

Наталья Жирнова

