Лучезарные книги

«Яндекс. Книги» представили новый рейтинг ЛУЧ, который будет отражать не сколько продано книг, а сколько прочитано

Фото: Екатерина Петрова

В конце января книжный сервис «Яндекс. Книги» представил журналистам новый рейтинг — ЛУЧ. По задумке, в него будут попадать те книги, которые не только вызвали интерес у читателей, но и реально были прочитаны. При этом ориентироваться на выбор читателей можно будет не только внутри сервиса, но и при каждом визите в книжный, где будут специальные выкладки ЛУЧа. Правда, пока такая выкладка есть только в петербургских «Подписных изданиях». О том, что это за рейтинг, кому он нужен и как формируется, — в материале литературной обозревательницы «Реального времени» Екатерины Петровой.

«Рекрутировать в чтение»

В книжной индустрии уже давно идут разговоры о качественной аналитике, которой нет. Ежегодно, а иногда и два раза в год, различные институции предоставляют свои отчеты по продажам. К примеру, регулярно подводит итоги издательская группа «Эксмо-АСТ», срез по публикации книг делает Российская книжная палата, емкость рынка пытается оценить Российский книжный союз. У всех этих отчетов есть две проблемы: они не охватывают всех игроков на книжном рынке и представляют данные только по продажам или выпуску книг. Но купленная книга — не значит прочитанная.

Команда книжного сервиса «Яндекс. Книги» строила концепцию читательского рейтинга ЛУЧ, аббревиатура которого расшифровывается как «литература, увлекшая читателей», вокруг задачи вовлечения в чтение людей без устойчивой читательской привычки. Создатели рейтинга исходили из данных собственной аудитории и смотрели не на продажи, а на реальные практики чтения — какие книги люди действительно открывали и дочитывали.

«Мы решили обратиться к опыту нашей шестимиллионной аудитории и посмотреть, какие книги большинство людей читает взахлеб. Мы видим не только, что покупают и начинают читать, но и что дочитывают. Если книгу выбрали и дочитали многие, значит, она увлекательна», — объяснила директор по маркетингу «Яндекс. Книги» Дарья Анжело. По ее словам, такой показатель позволяет находить книги, способные заинтересовать тех, у кого пока нет опыта регулярного чтения: «Есть люди, которые не читают, и их с помощью увлекательной книги можно рекрутировать в чтение».

Директор по маркетингу «Яндекс. Книг» Дарья Анжело. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

ЛУЧ задумывался не как премия и не как экспертный список, а как навигационный знак. Анжело подчеркнула, что само слово «рейтинг» здесь условно: «Это не премия, мы называем это знаком. Книги, получившие знак ЛУЧа, — это выборка». Писательница и журналистка Евгения Смурыгина сравнивала ЛУЧ с сервисными метками внутри экосистемы: этот знак качества, по ее словам, «может ориентировать людей, которые вообще не читают», так же как пользователь ориентируется на отметку «Хорошее место». Логика была в том, чтобы сократить один из ключевых барьеров — незнание, что именно читать, — за счет простого и понятного сигнала.

Алгоритм ЛУЧа опирается на поведенческие данные и устроен как полностью автоматический процесс. Анжело подчеркнула: «Книги выбирает читатель, голосуя своим временем и вниманием. Невозможно заставить человека дочитать книгу». В расчет попадают только новинки текущего года, и каждая книга может войти в ЛУЧ лишь один раз. Для каждой новинки фиксируется период в 30 дней с момента появления в сервисе — одинаковый для всех, независимо от даты выхода. PR-директор «Яндекс. Книги» Белла Гурина уточнила, что в алгоритме используется «скользящий месяц»: у каждой книги есть ровно 30 дней, чтобы аудитория начала ее читать и дочитывать, без преимущества у более ранних релизов.

Внутри этого окна сначала определяется пик интереса — книги, которые за короткое время начали читать максимальное число пользователей. Затем из них отбираются те, у которых доля дочитываний оказалась самой высокой. «Есть книги, которые сильнее всего взлетели по вниманию, а есть среди них те, что больше всего дочитали», — сформулировала Анжело.

Предположим, книга попала в сервис сегодня, 7 февраля. У нее есть 30 дней, чтобы читатель добавил ее на свою полку в сервисе, начал читать и дочитал. Эти 30 дней закончатся в первой половине марта, а уже в конце марта книга попадет в рейтинг, если покажет лучшие показатели по быстроте чтения и дочитывания. Количество таких книг не фиксируется и может меняться от месяца к месяцу. Но в среднем речь идет о нескольких позициях в месяц и примерно о тридцати книгах за год.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Но у ЛУЧа есть свои барьеры. Всплеск интереса к книге напрямую зависит от ее продвижения. Издатели активно занимаются промо примерно первые три месяца после выхода бумажной книги. И здесь получается следующее: если книга попала в сервис одновременно с выходом бумажной версии, то издатели не успеют ее раскрутить, и книга может «выстрелить» только через два-три месяца или через полгода, когда ее 30 дней для попадания в рейтинг уже истекут. Если же книга появится на сервисе не сразу, а спустя те же три-четыре месяца, то самые активные читатели смогут прочитать книгу в бумаге. Можно предположить, что в рейтинг будут попадать самые ожидаемые книги уже раскрученных авторов.

Второе ограничение — присутствие в сервисе не всех выпускаемых в России книг. Есть издательства, которые принципиально отказываются от сотрудничества с книжными сервисами. Есть много маленьких независимых издательств, которым невыгодно продавать электронные версии книг. Есть книги, которые выходят исключительно на других книжных сервисах. Но, несмотря на эти барьеры, на сегодняшний день это единственный инструмент, который может оценить именно читательский интерес.

«Окунуться и забыться»

Рейтинг ЛУЧа можно посмотреть в приложении книжного сервиса, но не только: 28 января выкладка книг из рейтинга появилась в книжном магазине «Подписные издания» в Санкт-Петербурге. Дарья Анжело подчеркнула, что для сервиса было принципиально важно вывести цифровой инструмент в физическое пространство магазина: «Мы надеемся, что ЛУЧ будет растить аудиторию или расширять интересы людей, которые приходят в «Подписные». По ее словам, речь идет не о разовой акции, а о тестировании формата: «Сейчас выкладка будет только в «Подписных». Мы с этого начинаем, но у нас есть амбиция, чтобы большинство книжных магазинов имели эту выкладку».

Со стороны магазина решение о совместной выкладке было осознанным. Директор магазина Михаил Иванов отметил, что в «Подписных изданиях» внимательно относятся к выкладкам: «Мы очень трепетно относимся к нашему пространству и абы кого на порог не пускаем. Для нас выкладки — это лицо магазина и наша репутация». Он напомнил, что большинство выкладок в магазине формируют сами продавцы, опираясь на собственный читательский опыт, а не на маркетинговые списки. Именно поэтому интерес к ЛУЧу возник как к инструменту, основанному не на рекомендациях экспертов, а на реальном читательском поведении.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Набор книг в рейтинге оказался для магазина неоднородным и отчасти неожиданным. Анжело подчеркнула, что ЛУЧ отражает фактический читательский интерес: «Там есть большие романы, есть уютные детективы, которые сейчас в тренде». Она отдельно отметила, что объем книги не стал определяющим фактором и что список может быть полезен издателям как ориентир того, «что, правда, заходит читателям». Михаил Иванов добавил, что около 30% книг из текущего списка ЛУЧа уже появлялись в магазине раньше, иногда по нетривиальным причинам, например, выложить книгу «по приколу». Так на стойках с рекомендациями сотрудников появилась работа Прохора Шаляпина.

Для сотрудников «Подписных изданий» ЛУЧ стал источником новой информации о чтении, недоступной в офлайне. PR-директор магазина Арина Громыко сказала: «Мы советуем книги и знаем наш рейтинг продаж, но что люди действительно дочитали, мы не знаем». По ее словам, рейтинг дал повод по-новому посмотреть на выкладки и стал ответом на частый запрос покупателей — просьбу посоветовать книгу, в которую «можно окунуться и забыться».

Здесь нужно понимать, что рейтинг ЛУЧа, в отличие от списка финалистов литературных премий, — это именно читательский выбор, а не выбор качества литературы. Премиальных книг в ЛУЧе нет, но довольно большой набор просто качественной литературы. К примеру, «Невьянская башня» Алексея Иванова, «Перекресток воронов» Анджея Сапковского, «Я иду искать» Евы Меркачевой, «Снег» Джона Бэнвилла и уютные детективы Питера Боланда. Есть в ЛУЧе и совпадения с лидерами продаж: тот же Боланд, книги Лоры Кейли, Аси Лавринович и Виктора Дашкевича, покорившего читателей альтернативной Россией, в которой не случилась революция 1917 года. По словам Михаила Иванова, примерно пять — семь книг из рейтинга ЛУЧа магазин никогда не заказывал.

Директор книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов и Дарья Анжело. Предоставлено внешней пресс-службой Яндекс Книг

Реализовать эту идею Дарьи Анжелы с такими выкладками, скорее всего, получится только в крупных сетевых книжных, а с независимыми может возникнуть заминка. К примеру, в том же Петербурге есть магазин «Желтый двор», который специализируется на продаже книг азиатских авторов и литературы об Азии. Выкладка ЛУЧа туда просто не впишется. Проблематично это будет сделать и в магазине «Смена» в Казани, там в принципе не продают книги холдинга «Эксмо-АСТ» из-за невыгодных условий сотрудничества. А именно их издания составляют львиную долю рейтинга.

Полный список книг из рейтинга ЛУЧ за 2025 год:

Александра Яковлева «Дочери Колыбели», издательство «Маршмеллоу Букс» (16+);

Алексей Иванов «Невьянская башня», издательство «Альпина.Проза» (18+);

Аманда Эшби «Смерть в вязаных носочках», издательство О2 (16+);

Анджей Сапковский «Перекресток воронов», издательство АСТ (16+);

Андрей Подшибякин «Голодный мир», издательство «Редакция Елены Шубиной» (18+);

Ася Лавринович «Мой первый круиз», издательство Like Book (16+);

Ася Лавринович «Перевоспитать тихоню», издательство Like Book (16+);

Бенедикт Браун «Снежная ловушка мистера Куина», издательство Inspiria (16+);

Бенджамин Стивенсон «В Рождество у каждого свой секрет», издательство «Азбука» (18+);

Виктор Дашкевич «Дела Тайной канцелярии», издательство «Эксмо» (16+);

Виктор Дашкевич «Тайна мертвого ректора. Книга 2», издательство «Эксмо» (16+);

Джон Бэнвилл «Снег», издательство АСТ (18+);

Деймон Захариадис «Дел до ж*пы. Как вести список задач, чтобы они выполнялись сами собой», издательство «Бомбора» (16+);

Ева Меркачева «Я иду искать: Подлинные истории о российских маньяках», издательство «Альпина Паблишер» (18+);

Ирина Лейк «Сто способов сбежать», издательство «Азбука» (16+);

Ислам Ханипаев «Луна 84. Цена свободы», издательство МИФ (18+);

Катя Качур «Энтомология для слабонервных», издательство «Эксмо» (18+);

Кристин Ханна «Женщины», издательство «Фантом Пресс» (18+);

Кэтрин Чиджи «Птенчик», издательство «Фантом Пресс» (18+);

Лина Винчестер «Притворись моим на Рождество», издательство Freedom (16+);

Лора Кейли «Жатва», издательство «Эксмо» (16+);

Леонид Чутко, Михаил Лабковский «Моя жизнь с СДВГ. Как помочь детям, как справиться взрослым», издательство «Эксмо» (16+);

Мари-Рене Лавуа «Исповедь скучной тетки», издательство «Дом Историй» (18+);

Майк Омер «За спиной», издательство Inspiria (16+);

Прохор Шаляпин «Главное — не уработаться! Дневник легкой жизни», издательство «Бомбора» (16+);

Питер Боланд «Убийства в пляжных домиках. Детективное агентство «Благотворительный магазин», издательство Inspiria (16+);

Ребекка Яррос «Ониксовый шторм», издательство О2 (18+);

Сборник рассказов «Atomic Heart. Далекое светлое будущее», студия Mundfish (18+);

Чарльз Ларкин «Святые печенюшки», издательство Mainstream (16+);

Эдит Ева Эгер «Балерина из Аушвица», издательство МИФ (16+);

Эльке Хайденрайх «Моя соседка фрау Морман», издательство МИФ (16+).

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».